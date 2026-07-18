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В Париже до +25, а в Риме +36 и малооблачно – погода в Европе на неделю

18 июля 2026 17:20
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Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В Париже до +25, а в Риме +36 и малооблачно – погода в Европе на неделю-2

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность, воздух прогреется до +25, без осадков. В Вене установится переменная облачность, термометры покажут +26, возможен кратковременный дождь. В Риме малооблачно и до +37, зонты не понадобится. В Мадриде ожидается ясная погода и до +40, без осадков.

В Париже до +25, а в Риме +36 и малооблачно – погода в Европе на неделю-4

В Софии в дневные часы столбики термометров покажут +26. Будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, возможна гроза. В Турецкой Анкаре ожидается до +33, ясно, без осадков. В Афинах малооблачно, +34 и тоже без осадков.

В Париже до +25, а в Риме +36 и малооблачно – погода в Европе на неделю-6

Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе прогнозируют облачную с прояснениями погоду и до +20, пройдет кратковременный дождь. В Риге также облачно с прояснениями, термометр покажет +24. Ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. В Варшаве до +21, кратковременный дождь. В Киеве до +28, облачно с прояснениями, пройдут дожди, возможна гроза. А в Москве будет переменная облачность, термометры покажут +25 и без осадков.

# Погода

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