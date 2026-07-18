В Париже до +25, а в Риме +36 и малооблачно – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!
В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность, воздух прогреется до +25, без осадков. В Вене установится переменная облачность, термометры покажут +26, возможен кратковременный дождь. В Риме малооблачно и до +37, зонты не понадобится. В Мадриде ожидается ясная погода и до +40, без осадков.
В Софии в дневные часы столбики термометров покажут +26. Будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, возможна гроза. В Турецкой Анкаре ожидается до +33, ясно, без осадков. В Афинах малооблачно, +34 и тоже без осадков.
Перенесемся к ближайшим соседям. В Вильнюсе прогнозируют облачную с прояснениями погоду и до +20, пройдет кратковременный дождь. В Риге также облачно с прояснениями, термометр покажет +24. Ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. В Варшаве до +21, кратковременный дождь. В Киеве до +28, облачно с прояснениями, пройдут дожди, возможна гроза. А в Москве будет переменная облачность, термометры покажут +25 и без осадков.