В Париже до +25, а в Риме +36 и малооблачно – погода в Европе на неделю

Какой прогноз погоды ожидает наших соседей, узнаем прямо сейчас! Вот свежий климатический расклад по Европе!

В столице Франции синоптики прогнозируют переменную облачность, воздух прогреется до +25, без осадков. В Вене установится переменная облачность, термометры покажут +26, возможен кратковременный дождь. В Риме малооблачно и до +37, зонты не понадобится. В Мадриде ожидается ясная погода и до +40, без осадков.

В Софии в дневные часы столбики термометров покажут +26. Будет облачно с прояснениями, пройдет дождь, возможна гроза. В Турецкой Анкаре ожидается до +33, ясно, без осадков. В Афинах малооблачно, +34 и тоже без осадков.