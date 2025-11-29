От -3 до +3 с туманом и слабым гололёдом – прогноз погоды в Беларуси на неделю

В первую неделю декабря территория республики будет находиться на западной и умеренно теплой периферии малоподвижного блокирующего антициклона с центром над Средней Волгой. Характер погоды будет напоминать середину ноября. При обладании облачной погоды местами туман, слабый гололед. Под влиянием морских воздушных масс, поступающих с Черноморского и Балтийского побережья, в отдельных районах страны ожидаются небольшие осадки – дождь, мокрый снег.

Лишь к выходным с территории Польши прогнозируется перемещение атмосферного фронта, который принесет умеренные осадки. Температура воздуха на большей части страны прогнозируется на 1-3 градуса выше климатической нормы. В течение недели температура воздуха ночью и днем будет находиться в интервале от -3 до +3. Преимущественно по юго-западу и югу республики в дневные часы воздух может прогреваться до +7. По ночам при прояснениях в основном восточных регионах не исключено понижение температуры до -4..-5.

Подробный прогноз по областям страны: