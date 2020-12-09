«Никто не думал, что свяжется судьба с творческой жизнью». Белорусский певец Шир рассказал свою историю успеха

Родители назвали его Ширмурат, что в переводе означает «радостный лев». Но нам он больше известен как Шир. Уже который год этот эстрадный исполнитель дарит радость слушателям. 26 лет назад он приехал в Беларусь учиться на юриста, но так здесь и остался. Как белорусский певец добился успеха, узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Еще в институте наш герой попал в музыкальное окружение. А в более зрелом возрасте стал задумываться о заработке, чтобы помогать родителям. Уже в 2006 году вместе с первой «Песней года» Шир буквально взлетел по карьерной лестнице. Шир, певец:

«Мы танцевали с тобою вдвоем этот дэнс под дождем». Наташа Ладыгина – автор текста. Я помню, как к ней пришел с трясущимися руками, говорю: «У меня есть вот такая энная сумма денег за текст». Она улыбнулась и сказала: «Мне проще тебе подарить».

И подарила. После чего ненадолго уехала и по приезду была крайне удивлена. Песня стала хитом и вошла во все музыкальные топы. Но самым значимым событием в жизни певца стало рождение дочери и сына. За длинный творческий путь, к слову, произошло немало событий.

Шир:

Счастливый случай. Я уезжал представлять страну за границу. У меня две родины: родина там, где я родился, и родина там, где я живу. И когда я приехал спустя очень много лет на родину, туда, где я родился, где находятся мои родители, родные и близкие – вот это было очень приятно. Уезжал оттуда, как говорится, мальчиком таким. Никто не думал, что свяжется судьба с творческой жизнью. И когда ты возвращаешься на родину, о тебе уже знают, ты смотришь на огромный зал, где сидят тысячи людей, это был фестиваль «Аваза», народ твоей национальности смотрит на тебя и тебе аплодирует – это очень приятно.

Шир также играет в театре эстрады. Один из спектаклей с его участием называется «Свадьба». Шир:

Наверное, самая лучшая роль – это где я играю роль жениха. И уже, наверное, 15-16 лет этому спектаклю. И самое удивительное, что всегда набирал полный зал зрителей, я всегда удивлялся – как? Был такой период в жизни, когда был распад семьи, и я продолжал играть эту роль, постоянно ходил и шутил: «Эта роль – мое проклятье, то есть я вечный жених».

Есть в арсенале артиста и забавная история, связанная с телеканалом СТВ. Шир:

Ирина Смольская, очень-очень давно. Я молодой артист, у Дворца Республики на площади летом был большой концерт. Этот случай я никогда не забуду и не забываю. Некоторые, кто помнит, до сих пор даже шутят. Немножко Ира оговорилась тогда, приглашая меня на сцену: «Встречайте, на сцене Шур». Я, выходя на сцену, очень сильно рассмеялся. Зритель, конечно, не понял, в чем дело. Но есть микрофон «Шур», а есть исполнитель Шир, поэтому Шир поет в шур.

Совсем скоро во Дворце Республики состоится «Новогодний Голубой огонек», в котором примут участие самые яркие звезды эстрады. И наш герой не исключение. Шир:

Моя роль артиста – выйти на сцену и представить свою новую песню. Но, насколько я знаю, они каждый раз пытаются удивить. Удивить, во-первых, нас, артистов, но при этом удивить зрителя. Я знаю, что это будут шлягеры, это будут песни прошлых лет, также будут дебюты песен. Ну и, конечно же, будут очень интересные постановки. Я знаю, что всегда это проходит очень красочно, очень интересно и приятно, что зритель всегда остается доволен. Немного рекламы: 10 декабря всех вас ждем во Дворце Республики, приходите – будет интересно!

Когда-то Шир, покидая свой дом, тосковал по месту, в котором родился. Теперь Минск как родной, уже появились любимые места для прогулок и вдохновения. Шир:

Мне нравится здесь гулять, особенно вечером. Здесь по-семейному как-то. Вечером очень красиво, очень много ярких, светлых огней. В особенности, когда ты пытаешься найти определенное такое вдохновение для написания какой-то новой песни, можно выйти лес рядом, кстати, очень шикарно тоже.

Корреспондент:

А муза есть у вас? Шир:

Есть муза. Но знаете, счастье любит тишину, мы придерживаемся именно этого.