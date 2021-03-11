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Не забудьте утеплиться. Метель и дождь обещают 12 марта в Беларуси

11 марта 2021 12:03
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Новости Беларуси. Синоптики обещают 12 марта в Беларуси мокрый снег с дождем, а также до +8 °C.

Как сообщает Белгидромет, вероятность осадков 90%, на дорогах гололедица. На всей территории страны облачно с прояснениями, ожидается метель и дождь.

Ночью столбик термометра опустится до -6°C, а по востоку -7…-9°С, температура днем от -2 °С по востоку до +8 °С по юго-западу страны. Ночью и утром ожидается усиление ветра: местами порывы до 20 м/с.

Кстати, синоптики рассказали, когда уйдут морозы и придет тепло. Обещают, что 14 марта будет самым теплым днем недели – подробнее здесь

# Погода в Беларуси # калейдоскоп # Фотофакт

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