Не забудьте утеплиться. Метель и дождь обещают 12 марта в Беларуси

Новости Беларуси. Синоптики обещают 12 марта в Беларуси мокрый снег с дождем, а также до +8 °C.
Как сообщает Белгидромет, вероятность осадков 90%, на дорогах гололедица. На всей территории страны облачно с прояснениями, ожидается метель и дождь.
Ночью столбик термометра опустится до -6°C, а по востоку -7…-9°С, температура днем от -2 °С по востоку до +8 °С по юго-западу страны. Ночью и утром ожидается усиление ветра: местами порывы до 20 м/с.
Кстати, синоптики рассказали, когда уйдут морозы и придет тепло. Обещают, что 14 марта будет самым теплым днем недели – подробнее здесь.