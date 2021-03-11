Мужчина держал у себя нескольких животных, но было скучно. Тогда он завёл крокодила

Мужчина завёл себе крокодила и балует его всякой вкуснятиной. Но людям тревожно за хозяина рептилии.

Александр Шкребета более пяти лет публикует разные ролики на своём YouTube-канале. Мужчина рассказывал там о вороне Карлуше, каймане Тоше и других животных. Также у Александра есть кулинарные видео. Однако в основном ролики блогера не набирали и тысячи просмотров.

Два года назад Шкребета взял себе 10-летнюю нильскую крокодилиху Варвару. Поскольку некоторые представители этого вида доживают до 80 лет, рептилию можно считать ещё ребёнком. Однако и она не принесла Александру популярность на YouTube.