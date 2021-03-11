Прямой эфир

Мужчина держал у себя нескольких животных, но было скучно. Тогда он завёл крокодила

11 марта 2021 10:06
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мужчина завёл себе крокодила и балует его всякой вкуснятиной. Но людям тревожно за хозяина рептилии.

Александр Шкребета более пяти лет публикует разные ролики на своём YouTube-канале. Мужчина рассказывал там о вороне Карлуше, каймане Тоше и других животных. Также у Александра есть кулинарные видео. Однако в основном ролики блогера не набирали и тысячи просмотров.  

Два года назад Шкребета взял себе 10-летнюю нильскую крокодилиху Варвару. Поскольку некоторые представители этого вида доживают до 80 лет, рептилию можно считать ещё ребёнком. Однако и она не принесла Александру популярность на YouTube.  

Мужчина держал у себя нескольких животных, но было скучно. Тогда он завёл крокодила -1

Фото: tiktok.com/@zoo.mir

Тогда блогер решил завести себе страничку в TikTok и не прогадал. Первое же видео набрало полтора миллиона просмотров, а рекордсменом стал ролик с более чем тремя миллионами просмотров.  

Мужчина держал у себя нескольких животных, но было скучно. Тогда он завёл крокодила -4

Фото: tiktok.com/@zoo.mir

Пользователи активно комментируют публикации Александра. Кто-то считает, что держать у себя дома крокодила круто, а некоторые думают, что коты и собаки гораздо лучше походят для сожительства с человеком. Есть среди комментаторов и те, которые считают, что рептилия может быть опасна.  

Мужчина держал у себя нескольких животных, но было скучно. Тогда он завёл крокодила -7

Фото: tiktok.com/@zoo.mir

Это подтвердил и сам Шкребета. По его словам, однажды Варвара погналась за котом, но пушистый смог улизнуть. Зато пресмыкающееся вцепилось в ботинок и отказывалось его отпускать. В целом же Александр утверждает, что у крокодилихи очень спокойный нрав, она любит спать, есть и купаться.  

Кстати, ранее мы рассказывали о питомце, который проявляет искреннюю заботу о своём человеке. Правда, хозяйка из-за этого рискует опоздать на работу – здесь подробности.  

# Домашние животные # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Жена и дети хобби отца не поддержали». 60 лет назад мужчина сфотографировал односельчан, вот как прошла жизнь героев снимков
11 марта 2021 09:52

«Жена и дети хобби отца не поддержали». 60 лет назад мужчина сфотографировал односельчан, вот как прошла жизнь героев снимков

«В среднем он держится год-полтора в зависимости от кожи». Как проводится татуаж на лице и кому нельзя его делать?
11 марта 2021 07:20

«В среднем он держится год-полтора в зависимости от кожи». Как проводится татуаж на лице и кому нельзя его делать?

Всех шокирует вопрос про картошку. Посмотрите, какую анкету прислала девушка в приложении для знакомств
10 марта 2021 16:00

Всех шокирует вопрос про картошку. Посмотрите, какую анкету прислала девушка в приложении для знакомств