Мужчина держал у себя нескольких животных, но было скучно. Тогда он завёл крокодила
Мужчина завёл себе крокодила и балует его всякой вкуснятиной. Но людям тревожно за хозяина рептилии.
Александр Шкребета более пяти лет публикует разные ролики на своём YouTube-канале. Мужчина рассказывал там о вороне Карлуше, каймане Тоше и других животных. Также у Александра есть кулинарные видео. Однако в основном ролики блогера не набирали и тысячи просмотров.
Два года назад Шкребета взял себе 10-летнюю нильскую крокодилиху Варвару. Поскольку некоторые представители этого вида доживают до 80 лет, рептилию можно считать ещё ребёнком. Однако и она не принесла Александру популярность на YouTube.
Фото: tiktok.com/@zoo.mir
Тогда блогер решил завести себе страничку в TikTok и не прогадал. Первое же видео набрало полтора миллиона просмотров, а рекордсменом стал ролик с более чем тремя миллионами просмотров.
Фото: tiktok.com/@zoo.mir
Пользователи активно комментируют публикации Александра. Кто-то считает, что держать у себя дома крокодила круто, а некоторые думают, что коты и собаки гораздо лучше походят для сожительства с человеком. Есть среди комментаторов и те, которые считают, что рептилия может быть опасна.
Фото: tiktok.com/@zoo.mir
Это подтвердил и сам Шкребета. По его словам, однажды Варвара погналась за котом, но пушистый смог улизнуть. Зато пресмыкающееся вцепилось в ботинок и отказывалось его отпускать. В целом же Александр утверждает, что у крокодилихи очень спокойный нрав, она любит спать, есть и купаться.
Кстати, ранее мы рассказывали о питомце, который проявляет искреннюю заботу о своём человеке. Правда, хозяйка из-за этого рискует опоздать на работу – здесь подробности.