Так свадьбу ещё точно никто не праздновал. Посмотрите, где устроили церемонию эти молодожёны

Как сообщает The Indian Express, пара из Мадурая решила устроить свадьбу в воздухе, чтобы обмануть ограничения из-за пандемии коронавируса, ведь в Индии из-за распространения инфекции запретили устраивать массовые мероприятия, в том числе и свадебные церемонии.

Молодожены устроили самую необычную церемонию бракосочетания. Пара сыграла свадьбу на борту самолета. Так в брак еще не вступал никто.

Молодые выкупили все места в самолете. Как только судно взлетело, приглашенные начали поздравлять жениха и невесту и дарить им свадебные подарки. Гости снимали торжество на видео, теперь оно стало вирусным в социальных сетях. Бортпроводники были, мягко говоря, в недоумении. В соцсетях высказались активные пользователи.

«Это полное издевательство над правилами, установленными правительством».

«Я не понимаю .... Почему люди, особенно в Индии, хотят пышных свадеб? Даже в эти тяжелые времена пандемии».