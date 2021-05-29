Так свадьбу ещё точно никто не праздновал. Посмотрите, где устроили церемонию эти молодожёны
Молодожены устроили самую необычную церемонию бракосочетания. Пара сыграла свадьбу на борту самолета. Так в брак еще не вступал никто.
Как сообщает The Indian Express, пара из Мадурая решила устроить свадьбу в воздухе, чтобы обмануть ограничения из-за пандемии коронавируса, ведь в Индии из-за распространения инфекции запретили устраивать массовые мероприятия, в том числе и свадебные церемонии.
Фото: twitter.com/DonthuRamesh
Молодые выкупили все места в самолете. Как только судно взлетело, приглашенные начали поздравлять жениха и невесту и дарить им свадебные подарки. Гости снимали торжество на видео, теперь оно стало вирусным в социальных сетях. Бортпроводники были, мягко говоря, в недоумении. В соцсетях высказались активные пользователи.
«Это полное издевательство над правилами, установленными правительством».
«Я не понимаю .... Почему люди, особенно в Индии, хотят пышных свадеб? Даже в эти тяжелые времена пандемии».
Фото: twitter.com/DonthuRamesh
Но не все так радужно, как выглядит вначале. Дело в том, что все пассажиры были проинформированы, им рассказали правила поведения на борту самолета в условиях пандемии. Людям неоднократно объясняли нормы безопасности.
Все пассажиры без масок и не соблюдали социальную дистанцию. После публикации видео началось расследование в отношении авиакомпании. Экипаж рейса был отстранен от полетов до выяснения обстоятельств.
Все хотят сделать свою свадьбу необычной и не похожей на другие. Эта девушка, например, вообще решила сама сделать парню предложение – подробности здесь.