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Так свадьбу ещё точно никто не праздновал. Посмотрите, где устроили церемонию эти молодожёны

29 мая 2021 16:27
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Молодожены устроили самую необычную церемонию бракосочетания. Пара сыграла свадьбу на борту самолета. Так в брак еще не вступал никто.

Как сообщает The Indian Express, пара из Мадурая решила устроить свадьбу в воздухе, чтобы обмануть ограничения из-за пандемии коронавируса, ведь в Индии из-за распространения инфекции запретили устраивать массовые мероприятия, в том числе и свадебные церемонии.

Так свадьбу ещё точно никто не праздновал. Посмотрите, где устроили церемонию эти молодожёны-1

Фото: twitter.com/DonthuRamesh

Молодые выкупили все места в самолете. Как только судно взлетело, приглашенные начали поздравлять жениха и невесту и дарить им свадебные подарки. Гости снимали торжество на видео, теперь оно стало вирусным в социальных сетях. Бортпроводники были, мягко говоря, в недоумении. В соцсетях высказались активные пользователи.

«Это полное издевательство над правилами, установленными правительством».

«Я не понимаю .... Почему люди, особенно в Индии, хотят пышных свадеб? Даже в эти тяжелые времена пандемии».

Так свадьбу ещё точно никто не праздновал. Посмотрите, где устроили церемонию эти молодожёны-4

Фото: twitter.com/DonthuRamesh

Но не все так радужно, как выглядит вначале. Дело в том, что все пассажиры были проинформированы, им рассказали правила поведения на борту самолета в условиях пандемии. Людям неоднократно объясняли нормы безопасности.

Все пассажиры без масок и не соблюдали социальную дистанцию. После публикации видео началось расследование в отношении авиакомпании. Экипаж рейса был отстранен от полетов до выяснения обстоятельств.

Все хотят сделать свою свадьбу необычной и не похожей на другие. Эта девушка, например, вообще решила сама сделать парню предложение – подробности здесь.

# Свадьба # калейдоскоп # Фотофакт

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