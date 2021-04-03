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Психолог надеялась вдохновить людей своей «сложной» ситуацией из детства. Получилось только рассмешить

03 апреля 2021 08:25
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Многие люди сталкиваются с разными сложностями в детстве и взрослой жизни. Вероятно, через трудные ситуации проходят практически все люди, за очень малым исключением. 

Американская психолог Мишель Друэн занимается исследованиями, связанными с психологией и соцсетями. Например, 47-летняя женщина обнаружила, что люди, которые добавляют больше друзей в соцсетях, с большей вероятностью найдут себе партнёра. 

Также Друэн провела исследование и выяснила, что 89 % опрошенных студентов испытывали «фантомные вибрации» – чувство, будто телефон вибрирует при звонке или получении СМС, но в действительности звонка и СМС не было. 

Однако в этот раз Мишель привлекла к себе внимание пользователей соцсетей не своими исследованиями, а «трудной» жизненной ситуацией, с которой ей пришлось столкнуться в подростковом возрасте. 

«Я в 17 лет: никогда не было парня, пришлось позвать в качестве пары на выпускной вечер ученика математического класса», – рассказала психолог. 

Психолог надеялась вдохновить людей своей «сложной» ситуацией из детства. Получилось только рассмешить -1

Фото: twitter.com/mustachetoilet 

Зато теперь, по словам Друэн, у неё всё хорошо. Она получила докторскую степень, вышла замуж за бывшего профессионального хоккеиста, воспитывает детей и живёт счастливой жизнью. Женщина заверила, что не только у неё, но и у других людей жизнь постепенно налаживаться, поэтому не нужно отчаиваться. 

Психолог надеялась вдохновить людей своей «сложной» ситуацией из детства. Получилось только рассмешить -4

Фото: twitter.com/mustachetoilet 

Пользователь Twitter под ником Frankie the wop, узнавший об этой истории, просто не смог пройти мимо. Он сделал несколько скриншотов и поделился ими на своей странице. Запись он прокомментировал так: «Вау, мне жаль, что тебе пришлось пройти через столь многое». Другие пользователи соцсети тоже посочувствовали женщине. Впрочем, некоторые комментаторы не смогли понять, через какие трудности пришлось пройти Мишель. 

«Когда я была подростком, я как-то раз пошла на свидание с ботаником. А теперь я замужем за богатым парнем». 

Кстати, недавно мы рассказывали о женщине, которая чуть не сгорела со стыда после первого свидания. Правду ей раскрыли фотографии – здесь подробности

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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