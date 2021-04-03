Психолог надеялась вдохновить людей своей «сложной» ситуацией из детства. Получилось только рассмешить

Многие люди сталкиваются с разными сложностями в детстве и взрослой жизни. Вероятно, через трудные ситуации проходят практически все люди, за очень малым исключением.

Американская психолог Мишель Друэн занимается исследованиями, связанными с психологией и соцсетями. Например, 47-летняя женщина обнаружила, что люди, которые добавляют больше друзей в соцсетях, с большей вероятностью найдут себе партнёра.

Также Друэн провела исследование и выяснила, что 89 % опрошенных студентов испытывали «фантомные вибрации» – чувство, будто телефон вибрирует при звонке или получении СМС, но в действительности звонка и СМС не было.

Однако в этот раз Мишель привлекла к себе внимание пользователей соцсетей не своими исследованиями, а «трудной» жизненной ситуацией, с которой ей пришлось столкнуться в подростковом возрасте.

«Я в 17 лет: никогда не было парня, пришлось позвать в качестве пары на выпускной вечер ученика математического класса», – рассказала психолог.