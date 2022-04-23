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Забавная ошибка в паспорте. Как девушка смогла выйти замуж за себя?

23 апреля 2022 10:47
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Зачем девушки выходят замуж? Для некоторых это означает, что партнёр определился с выбором возлюбленной и готов с ней прожить всю оставшуюся жизнь. Но кто-то мечтает заполучить штамп в паспорте. Однако и эта цель не всегда может быть достигнута.  

Забавная ошибка в паспорте. Как девушка смогла выйти замуж за себя?-1

Фото: pixabay.com

Как рассказало издание 66.ru, Анастасия Палехова в 2021 году обменялась кольцами со своим возлюбленным. На самом торжестве девушка по традиции согласилась взять фамилию мужа. В связи с этим ей пришлось менять все документы. Но после получения нового паспорта Настя не смотрела на страницу со штампом. Однако там её ждал забавный сюрприз. Оказалось, что девушка вышла замуж за себя.  

Забавная ошибка в паспорте. Как девушка смогла выйти замуж за себя?-4

Фото: pexels.com

 «Когда банк проверял документы, обнаружилась небольшая проблема — оказалось, что в штампе о заключении брака указано, что моим супругом являюсь я сама, только с девичьей фамилией», – поделилась Анастасия.

Позже все ошибки были устранены, но супруги до сих пор любят вспоминать эту забавную историю.  

Однако это далеко не единственная история, которая может случиться после свадьбы и до неё. Например, парень хотел сделать предложение возлюбленной и потерял кольцо – подробности здесь.

# Брак и семья # калейдоскоп # Анастасия Палехова # Фотофакт

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