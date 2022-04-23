Забавная ошибка в паспорте. Как девушка смогла выйти замуж за себя?

Зачем девушки выходят замуж? Для некоторых это означает, что партнёр определился с выбором возлюбленной и готов с ней прожить всю оставшуюся жизнь. Но кто-то мечтает заполучить штамп в паспорте. Однако и эта цель не всегда может быть достигнута.

Как рассказало издание 66.ru, Анастасия Палехова в 2021 году обменялась кольцами со своим возлюбленным. На самом торжестве девушка по традиции согласилась взять фамилию мужа. В связи с этим ей пришлось менять все документы. Но после получения нового паспорта Настя не смотрела на страницу со штампом. Однако там её ждал забавный сюрприз. Оказалось, что девушка вышла замуж за себя.

«Когда банк проверял документы, обнаружилась небольшая проблема — оказалось, что в штампе о заключении брака указано, что моим супругом являюсь я сама, только с девичьей фамилией», – поделилась Анастасия.

Позже все ошибки были устранены, но супруги до сих пор любят вспоминать эту забавную историю.