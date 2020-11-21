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А что изобрели вы? Семь случаев, когда люди решили проблемы при помощи подручных средств

21 ноября 2020 09:10
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Давайте вспомним те времена, когда YouTube ещё не существовал. Людям приходилось искать себе развлечения самостоятельно. А дача была своеобразным изобретательским центром для детей и подростков. 

И хотя сейчас решение практически любой задачи можно найти на каком-нибудь YouTube-канале, изобретательская жилка не исчезла. Мы нашли семь примеров, которые впечатляют своей находчивостью. 

«Нет подстаканников? Не проблема», 

А что изобрели вы? Семь случаев, когда люди решили проблемы при помощи подручных средств -1

Фото: reddit.com/user/AmishElectrician92 

«Мастер блокировки 100 уровня», 

А что изобрели вы? Семь случаев, когда люди решили проблемы при помощи подручных средств -4

Фото: reddit.com/user/superkaifas 

«Стиральная машина сломалась, поэтому мы сделали из неё мангал». 

А что изобрели вы? Семь случаев, когда люди решили проблемы при помощи подручных средств -7

Фото: reddit.com/user/essjayhawk 

Двое корейских студентов соорудили плот из пакетов с картофельными чипсами. 

А что изобрели вы? Семь случаев, когда люди решили проблемы при помощи подручных средств -10

Фото: reddit.com/user/FallenChaotic 

«Работает лучше, чем любая охлаждающая подставка из магазина», 

В Сети назвали простой способ охладить горячий ноутбук 

А что изобрели вы? Семь случаев, когда люди решили проблемы при помощи подручных средств -13

Фото: reddit.com/user/Peenut- 

«Кто бы это ни построил, у него, наверное, докторская степень в области инженерного дела», 

А что изобрели вы? Семь случаев, когда люди решили проблемы при помощи подручных средств -16

Фото: reddit.com/user/Mr_PoodlePants 

«Деревенская инженерия: мы используем иглу дикобраза, чтобы удерживать переключатель. Игла выпадает сразу после закипания чайника». 

А что изобрели вы? Семь случаев, когда люди решили проблемы при помощи подручных средств -19

Фото: reddit.com/user/gourrranga 

Ранее мы показывали, что можно сделать, если для решения задачи под рукой есть всё необходимое. Взгляните на примеры отличного творческого мышления (подробности здесь). 

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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