А что изобрели вы? Семь случаев, когда люди решили проблемы при помощи подручных средств
Давайте вспомним те времена, когда YouTube ещё не существовал. Людям приходилось искать себе развлечения самостоятельно. А дача была своеобразным изобретательским центром для детей и подростков.
И хотя сейчас решение практически любой задачи можно найти на каком-нибудь YouTube-канале, изобретательская жилка не исчезла. Мы нашли семь примеров, которые впечатляют своей находчивостью.
«Нет подстаканников? Не проблема»,
Фото: reddit.com/user/AmishElectrician92
«Мастер блокировки 100 уровня»,
Фото: reddit.com/user/superkaifas
«Стиральная машина сломалась, поэтому мы сделали из неё мангал».
Фото: reddit.com/user/essjayhawk
Двое корейских студентов соорудили плот из пакетов с картофельными чипсами.
Фото: reddit.com/user/FallenChaotic
«Работает лучше, чем любая охлаждающая подставка из магазина»,
В Сети назвали простой способ охладить горячий ноутбук
Фото: reddit.com/user/Peenut-
«Кто бы это ни построил, у него, наверное, докторская степень в области инженерного дела»,
Фото: reddit.com/user/Mr_PoodlePants
«Деревенская инженерия: мы используем иглу дикобраза, чтобы удерживать переключатель. Игла выпадает сразу после закипания чайника».
Фото: reddit.com/user/gourrranga
Ранее мы показывали, что можно сделать, если для решения задачи под рукой есть всё необходимое. Взгляните на примеры отличного творческого мышления (подробности здесь).