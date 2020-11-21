А что изобрели вы? Семь случаев, когда люди решили проблемы при помощи подручных средств

Давайте вспомним те времена, когда YouTube ещё не существовал. Людям приходилось искать себе развлечения самостоятельно. А дача была своеобразным изобретательским центром для детей и подростков.

И хотя сейчас решение практически любой задачи можно найти на каком-нибудь YouTube-канале, изобретательская жилка не исчезла. Мы нашли семь примеров, которые впечатляют своей находчивостью.

«Нет подстаканников? Не проблема»,