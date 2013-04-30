Новости Беларуси. Юные аэромоделисты представили свое творчество на Фестивале воздушных змеев. Более полусотни оригинальных конструкций привезли к Национальной библиотеке со всей республики. 29 человек рискнули побороться за звание лучшего модельера воздушных змеев.

Сделанные по собственным эскизам и тематически оформленные ко Дню Победы - сегодня кайты ловили многочисленные взгляды прохожих. Конструкции запустили в небо в рамках республиканской акции «Спасибо за Победу!».

Кроме воздушных змеев сегодня во всей красе предстали и уникальные легковые автомобили. Это участники Международного автопробега на раритетных машинах ГАЗ «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.