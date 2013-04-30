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Юные аэромоделисты представили свое творчество на Фестивале воздушных змеев

30 апреля 2013 17:55
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Новости Беларуси. Юные аэромоделисты представили свое творчество на Фестивале воздушных змеев. Более полусотни оригинальных конструкций привезли к Национальной библиотеке со всей республики. 29 человек рискнули побороться за звание лучшего модельера воздушных змеев.

Сделанные по собственным эскизам и тематически оформленные ко Дню Победы - сегодня кайты ловили многочисленные взгляды прохожих. Конструкции запустили в небо в рамках республиканской акции «Спасибо за Победу!».

Кроме воздушных змеев сегодня во всей красе предстали и уникальные легковые автомобили. Это участники Международного автопробега на раритетных машинах ГАЗ «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Молодежные фестивали # Фестивали и карнавалы # Хобби

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