В Могилеве легализовали стрит-арт

Новости Беларуси. В Могилёве решают, как окружающий мир сделать не только чище, но и красивее. В областном центре легализовали уличное художество. Конкурс по окультуриванию областного центра выиграл витебский мастер. Для росписи мрачной стены был разработан специальный проект. Художник получил разрешение на его реализацию. За свою работу денег не берет.

Последние штрихи - и первое легальное полотно в стиле стрит-арта в Могилеве почти закончено. Витебский художник Максим Самосевич дизайном увлекается давно. Даже стал лауреатом международного студенческого фестиваля по этому искусству. Только вот останавливаться на картинном художестве Максим не стал. Он занялся преображением унылых стен в максимальных масштабах. По мнению дизайнера – его полотно – это не граффити, а стрит-арт.

Максим Самосевич, художник граффити:

Мы живем в эпоху перемен. Если говорить о славянском календаре, мы переходим из чертога лисицы в чертог волка. А старец между ними оберегает город.

Размах картины на заборе впечатляет. На 60-метровой стене уличный художник изобразил всю историю области по эпохам. От древних времен и до наших дней. В рисунке символична каждая деталь.

Конечно, в иллюстрацию добавлены современные штрихи, но прохожим такой подход к окультуриванию города пришелся по вкусу.

Молодежный проект поддержали не только общественные организации. Привлечь граффитистов-неформалов к легальному художеству решила и местная власть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Олег Коропов, начальник отдела идеологической работы Администрации ленинского района Могилева:

Уличные художники уже задумались о проведении в Могилеве первого белорусского фестиваля стрит-арта. Пока же проект находится в стадии разработки, местные таланты решили окультурить невзрачную стену. Художественное произведение на заборе появится ко дню молодежи.