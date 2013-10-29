Скрапбукинг – искусство создания неповторимых подарочных открыток своими руками от дизайнера Екатерины Лавникович

Если хобби становится профессией, то человека можно назвать счастливым. 4 года назад дизайнер Екатерина Лавникович создала свой бумажный мир. Начиналось все с незамысловатых открыток друзьям, но кардмейкинг настолько увлек девушку, что искусство поздравлений стало стилем жизни. Кружевные рождественские узоры и весенние соцветия прописались на авторских открытках. О том, что такое скрапбукинг и как сделать незабываемую подарочную открытку своими руками смотрите в сюжете программы «Утро» на СТВ.

Екатерина Лавникович, дизайнер:

Это искусство безгранично. Сегодня ты делаешь что-то в минималистичном стиле, а завтра ты можешь заниматься чем-нибудь глобальным. Делала альбом по сказочным персонажам «Алиса в стране чудес», «Маленький принц», а также по книгам фэнтези.

От открыток до создания семейных фотоальбомов из скрапбукинга. Декорировать каждую страницу вручную и создавать коллажные истории все равно, что делать иллюстрации из бумаги. От уютных нежных альбомов для малышей до нарядных свадебных шедевров. Сохранить фотоистории в уникальном формате и сделать реликвии – главная идея скрапбукинга. Портретные рамки, подарочные коробочки и даже ретро-вещицы – тепло мастера чувствуется в каждой детали.

От ретро шика и техник состаривания до тиснения бумаги при помощи специальной машинки. Наборы готовых трафаретов позволяют создать узорную фактуру бумаги, словно кусочек лепнины. К слову, существуют и готовые альбомы праздничной бумаги.

Екатерина Лавникович:

Бумага нужна специальная. В неё добавляется и глина, и кислота – это значит, что она не постареет со временем. Допустим, если брать цветы на открытке или листики, то их тоже делают из бумаги специальным способом.

Мода на скрапбукинг пришла к нам из Америки. От винтажных раритетов до современного минимализма. Более 8 стилей и десяток техник делают бумажный мир искусства безграничным.