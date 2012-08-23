Как удачно вырастить хризантемы на приусадебном участке?

У культуры декоративных садовых хризантем тысячелетняя история. В Китае, откуда родом большая часть хризантем, садовые формы начали разводить ещё в 551 г. до н. э. Затем хризантемы были завезены в Японию, где получили статус национального цветка страны. В Европу растения попали в XVII веке, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Хризантемы не только красивы, но и обладают большим количеством целебных свойств. Листья этого растения назначают при мигренях, а сушёные листки употребляют для улучшения аппетита. Хризантемы могут быть хорошими помощниками при лечении алкоголизма. Но, чтобы вырастить в своем саду эти цветы, придётся хорошенько потрудиться.

Анастасия Гулис, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Хризантемы очень благодарные, очень отзывчивые растения. Они способны оживить собой самый унылый участок. Единственное, что требуется для их выращивания, это солнце, и чтобы на участке не стояла вода.

Часто люди делают определённые ошибки, которые их самих же отворачивают от этой культуры. Во-первых, никогда не сажайте хризантему в затемненное место. Во-вторых, есть такое распространённое убеждение, что большой куст – это хорошо. Хризантемы нельзя оставлять большими кустами, их нужно делить очень часто. На одном месте хризантему можно выращивать максимум 3 года.

В современной культуре существует более 650 сортов содовых хризантем. Они отличаются по высоте, форме, окраске, времени цветения. Цветоводы профессионалы подразделяют эти цветы на две большие группы, которые определяют основную специфику.

Анастасия Гулис, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Различают хризантемы индийские и корейские. Ранние сорта корейских хризантем цветут с середины лета, а поздние – в октябре. А индийские хризантемы – это то, что мы привыкли видеть в срезанном виде. Это цветы для букетов.