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В Беларуси зафиксировали самый высокий рост промышленного производства среди стран ЕАЭС

26 июля 2023 10:54
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Новости Беларуси. Беларусь показывает самый высокий рост промышленного производства среди стран ЕАЭС. Об этом на онлайн-брифинге рассказала официальный представитель Евразийской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси зафиксировали самый высокий рост промышленного производства среди стран ЕАЭС-1

Согласно статистике, за пять месяцев 2023 года промпроизводство в странах Объединения выросло в сравнении с аналогичным периодом 2022-го на 2 %. Общая сумма превысила 580 миллиардов долларов. В объемах прибавляют все государства-участники, но лучшие показатели у нашей страны – плюс 4 %. Что касается выпуска сельскохозяйственной продукции, Беларусь также на лидирующих позициях. Рост – почти 5,5 процентного пункта. В целом по ЕАЭС этот показатель 3,2 %, а общая сумма – более 32,5 миллиарда долларов.

# ЕАЭС # Экономика # Фотофакт

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