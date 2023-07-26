В Беларуси зафиксировали самый высокий рост промышленного производства среди стран ЕАЭС

Согласно статистике, за пять месяцев 2023 года промпроизводство в странах Объединения выросло в сравнении с аналогичным периодом 2022-го на 2 %. Общая сумма превысила 580 миллиардов долларов. В объемах прибавляют все государства-участники, но лучшие показатели у нашей страны – плюс 4 %. Что касается выпуска сельскохозяйственной продукции, Беларусь также на лидирующих позициях. Рост – почти 5,5 процентного пункта. В целом по ЕАЭС этот показатель 3,2 %, а общая сумма – более 32,5 миллиарда долларов.