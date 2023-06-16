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ВВП Беларуси за 5 месяцев составил 100,9%

16 июня 2023 20:30
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Новости Беларуси. Экономика Беларуси продолжает восстанавливаться. Как рассказали в Министерстве экономики, объем ВВП за пять месяцев текущего года составил 100,9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

ВВП Беларуси за 5 месяцев составил 100,9%-1

Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:
Заработная плата – темп роста у нас уже превысил номинальный более 13 %. Если в реальном выражении – приближается к 4 %. И этот показатель влияет на потребительскую активность.

ВВП Беларуси за 5 месяцев составил 100,9%-4

На высоком уровне продолжают оставаться и темпы роста экспорта. За четыре месяца – порядка 110 %. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли. Также отмечается положительная динамика в инвестиционной сфере.

# Экономика # Экономика # Андрей Картун # Фотофакт

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