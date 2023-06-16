ВВП Беларуси за 5 месяцев составил 100,9%

Новости Беларуси. Экономика Беларуси продолжает восстанавливаться. Как рассказали в Министерстве экономики, объем ВВП за пять месяцев текущего года составил 100,9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Экономика Беларуси продолжает восстанавливаться. Как рассказали в Министерстве экономики, объем ВВП за пять месяцев текущего года составил 100,9 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Картун, заместитель министра экономики Беларуси:
Заработная плата – темп роста у нас уже превысил номинальный более 13 %. Если в реальном выражении – приближается к 4 %. И этот показатель влияет на потребительскую активность.
На высоком уровне продолжают оставаться и темпы роста экспорта. За четыре месяца – порядка 110 %. Обеспечено положительное сальдо внешней торговли. Также отмечается положительная динамика в инвестиционной сфере.