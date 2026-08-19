Вспоминаем стратегию до 2030-го: какие 7 приоритетов определила Беларусь?
Каким образом целому государству, национальной экономике, обществу заглянуть на год вперед? А еще и учитывая не самые спокойные внешние обстоятельства? Но эта история не про «пальцем в небо» и не про «гадание на кофейной гуще». Это история про трезвый и скрупулезный расчет, а значит, предсказуемость в экономике. И в этом смысле планы на 2027-й – часть большой коллективной «дорожной карты» на целую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа социально-экономического развития до 2030-го как главный итог Всебелорусского народного собрания – эдакий генеральный план для власти, экономики и общества. И ключевой момент в этой истории в том, что это коллективная стратегия, которую мы определили вместе, сообща и без чужой подсказки.
А определили мы, напомним, 7 стержневых векторов. Но это не 7 путей в разные стороны. Это широкая многополосная магистраль, на которой главный драйвер, разумеется, экономика. А здесь, на пятилетнем треке, ставка по повышение конкурентоспособности, тотальное внедрение новых технологий и цифровизацию. Так, например, доля высокотехнологичных производств должна возрасти до 8,5% в общей структуре, а цифровая экономика сформировать 7,5% от ВВП и более. Экспорт товаров и услуг к 2030-му должен прибавить не менее чем на 20%. При этом около трети продаж на внешнем контуре должно приходиться на дальнюю дугу. Иными словами, продолжаем тренд на диверсификацию. При этом в экспортных потоках наращиваем долю наукоемкой продукции.
На пятилетней дистанции кардинально переосмысливаем туристическую сферу. И эта работа уже начата. Так, индустрия отдыха, путешествий и гостеприимства должна превратиться к рентабельную и высокодоходную отрасль экономики, формирующую к 2030-му не менее 4,5% ВВП. А экспорт туристических услуг необходимо удвоить. Ну и, конечно, ставка на сильные регионы. Рост реальной заработной платы здесь должен составить не менее 20% за пятилетие, а инвестиции прирасти более чем на 16%. Новые и модернизированные производства в небольших и средних населенных пунктах должны стать основой экономического роста.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основа основ – экономика. Это главное оружие в современном мире. Нам нужен базис для выполнения программы следующей пятилетки, в которую заложены амбициозные планы и показатели. Если хотим стабильно выйти на 100 миллиардов долларов годового валового внутреннего продукта и среднемесячную зарплату в тысячу долларов, должны устойчиво работать предприятия и финансовая система. Уважение и авторитет нашей страны не ставятся под сомнение, и мы твердо стоим на своих позициях. Подробности.
Мы, сжав зубы, всегда боролись за сохранение своих производств и промышленной основы развития республики. 15 лет мы занимаемся импортозамещением, которое превращается в импортонезависимость. Никогда не стояла задача производить в Беларуси абсолютно все. Но там, где у нас есть местное сырье, научные заделы, школы, мы будем буквально выгрызать свои интересы в сложнейшей и не всегда честной конкуренции.
Но если экономика на пятилетнем треке – основной драйвер, то человек (его здоровье, благосостояние и комфорт) – главная цель. Именно поэтому национальная демографическая безопасность в программе до 2030-го – приоритет номер один. Ставка на повышение рождаемости, увеличение ожидаемой продолжительности жизни и укрепление института семьи. При этом расширяем возможности для развития человеческого потенциала, и в первую очередь в молодежной среде. В образовании ставка на практикоориентированность – на такой формат должно приходиться до половины образовательных программ, а доля молодых специалистов в органах госуправления должна превысить 15 процентных пунктов.
При этом на протяжении пятилетки повышаем качество повседневной жизни. Уровень обеспеченности населения жильем к 2030-му должен составить не менее 33 квадратных метров на человека, а долю арендных квартир (весьма удобной формы закрепления в регионах молодых специалистов) необходимо увеличить до 25% в общем объеме жилья. Ставка также на города-спутники. Удобные маршруты должны связать Минск с такими населенными пунктами. А время в пути необходимо сократить до приемлемых в большинстве случаев 30 минут. Кроме того, в ближайшие годы построим и реконструируем не менее 25 тысяч километров дорог по всей стране.