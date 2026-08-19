Вспоминаем стратегию до 2030-го: какие 7 приоритетов определила Беларусь?

Каким образом целому государству, национальной экономике, обществу заглянуть на год вперед? А еще и учитывая не самые спокойные внешние обстоятельства? Но эта история не про «пальцем в небо» и не про «гадание на кофейной гуще». Это история про трезвый и скрупулезный расчет, а значит, предсказуемость в экономике. И в этом смысле планы на 2027-й – часть большой коллективной «дорожной карты» на целую пятилетку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа социально-экономического развития до 2030-го как главный итог Всебелорусского народного собрания – эдакий генеральный план для власти, экономики и общества. И ключевой момент в этой истории в том, что это коллективная стратегия, которую мы определили вместе, сообща и без чужой подсказки. А определили мы, напомним, 7 стержневых векторов. Но это не 7 путей в разные стороны. Это широкая многополосная магистраль, на которой главный драйвер, разумеется, экономика. А здесь, на пятилетнем треке, ставка по повышение конкурентоспособности, тотальное внедрение новых технологий и цифровизацию. Так, например, доля высокотехнологичных производств должна возрасти до 8,5% в общей структуре, а цифровая экономика сформировать 7,5% от ВВП и более. Экспорт товаров и услуг к 2030-му должен прибавить не менее чем на 20%. При этом около трети продаж на внешнем контуре должно приходиться на дальнюю дугу. Иными словами, продолжаем тренд на диверсификацию. При этом в экспортных потоках наращиваем долю наукоемкой продукции. На пятилетней дистанции кардинально переосмысливаем туристическую сферу. И эта работа уже начата. Так, индустрия отдыха, путешествий и гостеприимства должна превратиться к рентабельную и высокодоходную отрасль экономики, формирующую к 2030-му не менее 4,5% ВВП. А экспорт туристических услуг необходимо удвоить. Ну и, конечно, ставка на сильные регионы. Рост реальной заработной платы здесь должен составить не менее 20% за пятилетие, а инвестиции прирасти более чем на 16%. Новые и модернизированные производства в небольших и средних населенных пунктах должны стать основой экономического роста.