Прямой эфир

Всемирный банк выделит 99,3 млн долларов на расширение устойчивого энергопользования в Беларуси

31 октября 2019 14:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Совет директоров Всемирного банка утвердил выделение почти 100 миллионов долларов на расширение устойчивого энергопользования в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С какими МФО сотрудничает Беларусь и в чём? Рассказывает министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой

Деньги пойдут в основном на перевод котельных, использующих природный газ, на древесную биомассу, а также на проведение тепловой модернизации многоквартирных домов. Проводиться она будет в двух пилотных областях – Гродненской и Могилевской – и затронет примерно 250 жилых зданий. Специалисты говорят, что после проведения работ экономия по счетам в этих домах может достигать 40 %.

Больше новостей экономики за 31 октября здесь.

# Беларусь-Всемирный банк # Экономика # Сергей Савицкий

Другие новости рубрики

Все новости
Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий
31 октября 2019 14:19

Турчин: Росту ВВП мы обязаны Парку высоких технологий

ФПБ: «Надо смотреть, чтобы не было необоснованного роста цен»
31 октября 2019 12:42

ФПБ: «Надо смотреть, чтобы не было необоснованного роста цен»

Делегации Счётной палаты России показали IT-разработки от ПВТ
31 октября 2019 07:08

Делегации Счётной палаты России показали IT-разработки от ПВТ