Виталий Уткин о санкциях: Республика Беларусь способна бороться и набирает обороты

Новости Беларуси. На политическое и экономическое давление со стороны Запада Беларусь находит свои контраргументы. МИД нашей страны помогает предприятиям работать в условиях санкций. Система мер выработана Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня идет жесткая информационная война в отношении Республики Беларусь. Мы с вами прекрасно видим, какие лживые, пропагандистские лозунги и идеи забрасывают политики Евросоюза. Наша сегодня основная задача – встать на защиту в сложившейся ситуации и показать правдивую картину. Что сегодня те методы, которые пытаются под санкциями показать, будут очень влиять на экономику Республики Беларусь, не соответствуют действительности. Сегодня Республика Беларусь по полугодию 3,3 % добавила ВВП. Поэтому сегодня мы идем в трудовые коллективы. Чтобы ни в коем случае лживая пропаганда не действовала на умы, не попадала в сердца наших людей, наших трудовых коллективов, чтобы они видели реальную картину. Республика Беларусь способна бороться, способна выстоять, и она набирает обороты.

На заводе общие тенденции прослеживают и на результатах собственной деятельности. За 9 месяцев 2021 года плановые показатели по экспорту перевыполнены на 19 %. Реализовано продукции почти на 20 миллионов долларов.