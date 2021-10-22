Как белорусским предприятиям преодолеть последствия санкций? Несколько способов предложил Национальный центр маркетинга

Новости Беларуси. На политическое и экономическое давление со стороны Запада Беларусь находит свои контраргументы. МИД нашей страны помогает предприятиям работать в условиях санкций. Система мер выработана Национальным центром маркетинга и конъюнктуры цен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его специалисты помогают предприятиям, чья деятельность связана с работой на внешних рынках. Основная стратегия: расширение географии экспорта готовой продукции и поиск альтернативных поставщиков комплектующих. Предприятиям-экспортерам предлагаются уже отработанные схемы и эффективные инструменты. 22 октября эти вопросы обсуждали на Гомельском заводе литья.
Евгений Драко, директор филиала Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси:
К таким инструментам мы относим широкий спектр маркетинговых исследований зарубежных рынков, поиск деловых партнеров за рубежом. Далее мы будем предлагать предприятию активнее участвовать в зарубежных профильных выставках. Так, в ноябре этого года будет проводиться специализированная выставка в городе Карачи (Пакистан). Это, чтобы вы понимали, рынок около 212 миллионов жителей. Кроме того, среди эффективных инструментов, которые мы предложим для предприятия-экспортера, это регистрация на республиканском портале export.by, возможности по участию в системе тендеров через наши порталы госзакупки (icetrade.by) и ряд других эффективных механизмов поддержки белорусских предприятий-экспортеров.