Как белорусским предприятиям преодолеть последствия санкций? Несколько способов предложил Национальный центр маркетинга

Евгений Драко, директор филиала Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен МИД Беларуси:

К таким инструментам мы относим широкий спектр маркетинговых исследований зарубежных рынков, поиск деловых партнеров за рубежом. Далее мы будем предлагать предприятию активнее участвовать в зарубежных профильных выставках. Так, в ноябре этого года будет проводиться специализированная выставка в городе Карачи (Пакистан). Это, чтобы вы понимали, рынок около 212 миллионов жителей. Кроме того, среди эффективных инструментов, которые мы предложим для предприятия-экспортера, это регистрация на республиканском портале export.by, возможности по участию в системе тендеров через наши порталы госзакупки (icetrade.by) и ряд других эффективных механизмов поддержки белорусских предприятий-экспортеров.