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В Витебской области появился первый экипаж-тысячник

30 июля 2018 17:01
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули двухмиллионный рубеж по намолоту зерна. Уборочная в самом разгаре, позади уже треть жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебской области появился первый экипаж-тысячник-1

Менее половины площадей осталось убрать хозяйствам Брестской области. В этом регионе намолотили самый большой каравай. Почти 700 тысяч тонн зерна. Полмиллиона тонн – на счету Гомельского региона. Активно ведутся работы и на полях севера страны.

В Витебской области появился первый экипаж-тысячник-4

Так, в Витебской области появился первый экипаж-тысячник. Это механизаторы Лепельского района. Заветная цифра покорилась Леониду Алексеенко и его помощнику Павлу Хоняку. Передовиков чествовали прямо в поле. Им вручили почетные дипломы и премию.

В Витебской области появился первый экипаж-тысячник-7

Леонид Алексеенко, старший комбайнер:
Комбайн мажем, чистим и – в поле сразу. Смотрим влажность, пробуем молотить. Если влажность соответствует, то убираем до вечера: до 23.00, до 23.30.

В Витебской области появился первый экипаж-тысячник-10

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:
Хлеб подошел. Озимые, рожь, ячмень. Практически уже сдерживающих моментов нет.

В Витебской области появился первый экипаж-тысячник-13

В сравнении с 2017 годом работы ведутся с опережением практически на 10 дней. В Витебской области удалось намолотить с площади более 40 тысяч гектаров. Это более 12 % от всей площади северного региона.

# Сельское хозяйство # Экономика # Николай Шерстнев # Леонид Алексеенко # Фотофакт

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