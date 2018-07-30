Новости Беларуси. Белорусские аграрии перешагнули двухмиллионный рубеж по намолоту зерна. Уборочная в самом разгаре, позади уже треть жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Менее половины площадей осталось убрать хозяйствам Брестской области. В этом регионе намолотили самый большой каравай. Почти 700 тысяч тонн зерна. Полмиллиона тонн – на счету Гомельского региона. Активно ведутся работы и на полях севера страны.

Так, в Витебской области появился первый экипаж-тысячник. Это механизаторы Лепельского района. Заветная цифра покорилась Леониду Алексеенко и его помощнику Павлу Хоняку. Передовиков чествовали прямо в поле. Им вручили почетные дипломы и премию.

Леонид Алексеенко, старший комбайнер:

Комбайн мажем, чистим и – в поле сразу. Смотрим влажность, пробуем молотить. Если влажность соответствует, то убираем до вечера: до 23.00, до 23.30.

Николай Шерстнёв, председатель Витебского облисполкома:

Хлеб подошел. Озимые, рожь, ячмень. Практически уже сдерживающих моментов нет.