В столичной мэрии разработали программу развития экспорта

План на год – наладить связи минских предприятий со всеми мировыми регионами.

В реализации поможет интернет. В частности, регистрация на международной платформе ALL-BIZ, которая представляет собой крупнейший интернет-рынок. Это сразу откроет доступ к шестидесяти мировым регионам. И презентует отечественную продукцию на четырнадцати языках.

Наталья Тарасюк, начальник отдела развития экспорта Мингорисполкома:

Очень крупные белорусские производитель уже зарегистрировались и пользуются данной платформой, анализ их деятельности показывает, что это было плодотворно. То есть, их реализация, как на внутреннем рынке, как и на внешних значительно возросла.