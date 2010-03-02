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В столичной мэрии разработали программу развития экспорта

02 марта 2010 14:57
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План на год – наладить связи минских предприятий со всеми мировыми регионами.

В реализации поможет интернет. В частности, регистрация на международной платформе ALL-BIZ, которая представляет собой крупнейший интернет-рынок. Это сразу откроет доступ к шестидесяти мировым регионам. И презентует отечественную продукцию на четырнадцати языках.

Наталья Тарасюк, начальник отдела развития экспорта Мингорисполкома:
Очень крупные белорусские производитель уже зарегистрировались и пользуются данной платформой, анализ их деятельности показывает, что это было плодотворно. То есть, их реализация, как на внутреннем рынке, как и на внешних значительно возросла.

# Экономика # Интернет

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