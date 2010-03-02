Прямой эфир

В Совмине обсудили итоги госпрограммы по развитию регионов, малых и средних городских поселений за 2009 год

02 марта 2010 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Минэкономики считает, что местная власть недорабатывает в вопросе развития регионов. Такое мнение в правительстве высказал глава экономического ведомства Николай Снопков.

В целом результаты неплохие. Но для всех областей характерно снижение производства промышленной продукции и потребительских товаров.

По словам министра, госимущество в малых населенных пунктах нужно активнее вовлекать в оборот. Он предложил ведомству провести инвентаризацию неиспользованных объектов.

По программе – выполнены параметры по созданию рабочих мест и предприятий. В небольших городских поселениях живет почти треть населения Беларуси.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:
– Реализация мероприятий программы, позволила в отчетном периоде увеличить численность занятых в экономике малых городов человек – до 828 тысяч, сократить число безработных.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
02 марта 2010 13:04

Практика применения залога имущества расширяется в Беларуси

01 марта 2010 20:23

Указ Президента предоставил десятилетнюю рассрочку на выплату долгов предприятий

01 марта 2010 12:50

В Зимбабве с 1 марта владеть фирмой или предприятием сможет только представитель коренного населения