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Практика применения залога имущества расширяется в Беларуси

02 марта 2010 13:04
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Глава государства накануне издал соответствующий декрет. Теперь поручиться можно имуществом, закрепленным за организацией на праве оперативного управления.Свои требования залогодержатель может удовлетворить без суда, а по обоюдному соглашению сторон. Предмет залога можно заменить любым движимым имуществом. При этом бизнесмены малого и среднего звена могут им пользоваться и заменять иным имуществом такой же стоимости. Декрет вступает в силу через два месяца после его официального опубликования.
# Экономика

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