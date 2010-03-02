Практика применения залога имущества расширяется в Беларуси

Глава государства накануне издал соответствующий декрет. Теперь поручиться можно имуществом, закрепленным за организацией на праве оперативного управления.Свои требования залогодержатель может удовлетворить без суда, а по обоюдному соглашению сторон. Предмет залога можно заменить любым движимым имуществом. При этом бизнесмены малого и среднего звена могут им пользоваться и заменять иным имуществом такой же стоимости. Декрет вступает в силу через два месяца после его официального опубликования.