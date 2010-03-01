Указ Президента предоставил десятилетнюю рассрочку на выплату долгов предприятий

Теперь проще будет рассчитаться, к примеру, за газ и электроэнергию, а также c республиканским и местными бюджетами. Дешевле обойдется общение и с фондом соцзащиты.

К ноябрю прошлого года долги производителей сельхозпродукции в общей сложности составили почти 20 триллионов рублей. Указ призван оздоровить экономику этих предприятий. По сути, выплаты в рассрочку – это дополнительные инвестиции в производство.

Новые условия платежей рассчитаны на десять лет вперед. Погашать долги будут постепенно и равными долями. Только в 2010 году финансовая нагрузка снизится таким образом на 480 миллиардов рублей. В посткризисных условиях эта сумма станет реальной помощью сельхозпредприятиям. К примеру, хозяйство в Лидском районе с подписанием указа стало богаче на 4 миллиарда рублей. Аграриям списали долги за технику, купленную в лизинг в рамках программы возрождения и развития села. А новую зерносушилку директор иначе как подарком не называет. И уже знает, куда пойдут сэкономленные деньги.

Игорь Горчаков, директор сельскохозяйственного предприятия:

Все это — примерно стоимость реконструкции животноводческого комплекса, поэтому можно спокойно браться за реконструкцию следующего. Это шикарные инвестиции в производство. Такого давно не было.

И так теперь везде. Зерносушилки, машины и оборудование, останутся в хозяйствах совершенно бесплатно. А это 980 миллиардов выплат только этого года. Здесь есть плюсы и для «сильных» предприятий. тех, кто расплатился за технику без помощи республиканской казны.

Людмила Нижевич, начальник Главного управления экономики Минсельхозпрода:

На сумму самостоятельно произведенной уплаты лизинговых платежей за счет средств бюджета в 2010 и 2011 годах можно либо приобрести технику, либо направить выделенные из бюджета средства на погашение лизинговых платежей. Таким образом мы поставим предприятия в равные условия.

На агрокомбинате бюджетную ссуду уже превратили в огурцы и помидоры: купили две теплицы. Только сроки погашения долга и окупаемость построек разошлись. Рассрочка, предусмотренная указом, оказалась как раз к месту.

Жанна Мончик, начальник планово-экономической службы агрокомбината «Ждановичи»:

Хотя срок окупаемости тепличного комбината более семи лет, хотелось бы за эти годы эти деньги вложить в производство.

Таким образом, налицо не только активизация производства, но еще и возможность рассчитаться по кредитам с банками. Одним словом – все условия. А вот какой урожай принесет указ – зависит уже от руководителей предприятий.