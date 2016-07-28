В Минской области убрано 500 тысяч тонн зерна

Новости Беларуси. Полмиллиона тонн зерна в копилке столичного региона. Погода помогает аграриям наращивать темпы. В области сейчас преодолено почти 30% площадей. В лидерах здесь южные хозяйства.

Любанская земля по скорости уборки – в лидерах. Здесь убрано более половины хлеба. В районе появились и первые тысячники. Лучший водитель и комбайнеры работают на поле в хозяйстве «Заболотское».

Поздравляют передовиков хоть и торжественно, но быстро. Ведь хлеборобы используют каждую солнечную минуту, чтобы убирать урожай, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.