В Минске сохранится льготное кредитование строительства жилья

Объемы строительства также не сократятся. Планы по жилью на будущий год составляются, исходя из наличия льготных кредитов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Многие нуждающиеся без льготной поддержки свои планы по строительству жилья не реализуют. Мы исходим из того, что рублёвая денежная масса, поступающая в городской бюджет, будет увеличиваться. Часть средств пойдет на конвертацию, удорожание, но принципиальные программы — жилищного строительства, в сфере здравоохранения, инженерно-транспортной инфраструктура — будут удерживаться.
И как продолжил мэр столицы, цены на основные товары в Минске замерли.В организациях торговли мониторинг ведется каждый день. По некоторым группам, на которые ценник увеличили сами производители, магазины торговые надбавки свели к нулю. Ассортимент как отечественных, так и импортных продуктов обеспечен в полном объеме.
Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:
Торговля снизила наценки. Ужалась. Нужно отдать должное, сказать спасибо за это. У нас торговля, в основном, частная. Поэтому мы говорим спасибо, потому что все владельцы магазинов, когда мы провели встречу, это приняли без давления, понимая, что есть период времени, когда надо потерпеть.