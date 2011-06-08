Лукашенко поручил понизить цены на бензин в Беларуси с 9 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился снизить с завтрашнего утра цены на топливо. Об этом он заявил сегодня на совещании по актуальным вопросам экономики.

Александр Лукашенко:

Давайте договоримся: топливо с завтрашнего утра будет не Br5200-5100, а максимум Br4500. Поэтому можете идти и объявить всем: Br4500 - это максимум, это я беру самый дорогой бензин. От этого будем считать и дизельное топливо, и более дешевый бензин - низкооктановый. И до 1 января, когда у нас будет курс не то Br5000, не то Br4500: если Br4500 - таким и останется, если Br5000 - значит, до 1 января будете работать по ценообразованию, в квартал добавляя по 2-3%, если это надо будет, но не на 30%. Вот и все мое решение по топливу.

Сегодня также стало известно, что белорусские операторы сетей АЗС ппродают топливо без ограничения для частных лиц.

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