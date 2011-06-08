Украинский политолог: В Украине будет хуже, чем в Беларуси

Владимир Фесенко, политолог:
Сейчас уже очевидно, что отношения между Украиной и Россией впервые за время президентства Януковича переживают период охлаждения В отношениях Украины и России начался новый этап. Возник очень серьезный конфликт интересов, который во многом связан не столько с газом, сколько с геополитическим будущим Украины. Россия настаивает на присоединении Украины к Таможенному союзу, а это неприемлемо для Украины.
Дальнейшая тактика россиян будет еще более жесткой. Как минимум до президентских выборов в России, они будут наблюдать за тем, как выдерживает украинская экономика повышение цены на газ. Это будет не простое время испытаний, как для экономики, так и украинской власти.
Украина наблюдает за ситуацией в Беларуси и если Украина окажется в такой же экономической ситуации, как и Беларусь, в том числе из-за высокой цены на газ, то политические последствия для Украины будут очень и очень серьезные. Для Украины выходом будет подписание до осени соглашения с ЕС о Зоне свободной торговле, или же ситуация будет обострена до предела.
Если Украина не войдет в Таможенный союз, то единственным предметом компромисса может быть допуск РФ к контролю над газотранспортной системой Украины. Другого варианта быть не может.
Кандидат философских наук Владимир Фесенко входит в пул самых известных, востребованных (в частности, средствами массовой информации) и цитируемых украинских политологов.