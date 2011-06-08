А. Лукашенко: Вы хотите сказать, у нас цены на злосчастное топливо ниже, чем в соседних государствах?

С завтрашнего дня самый дорогой бензин в Беларуси должен стоить не больше 4500 рублей. Такое поручение дал на совещании по актуальным вопросам экономики Александр Лукашенко. В дальнейшем, как подчеркнул Президент Беларуси, цена на бензин резко расти не должна и будет привязана к курсу доллара, когда он установится.

Снижать цены придется и на другие группы товаров. Глава государства упрекнул Правительство и Нацбанк в незнании реальных настроений в обществе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

За один вечер вы повысили цену на топливо аж на 30%. Но это уже «букет» — цены выросли на всё. Кто подумал, что будет завтра, когда мы повышаем цену на топливо? Наверное, каждому известно, что будет. Топливо — это продукты питания, это, в меньшей степени, одежда. Вы что, завтра повысите цены на продукты питания ещё раз? Вообще, где человеку взять деньги на содержание семьи? Вы что, дадите завтра эти деньги и компенсируете потери каждой семье?

А инфляция? Вы мне хотите сказать, что у нас цены сегодня на товары, на топливо злосчастное ниже, чем в соседних государствах? Вы говорите, что вывозят. Но никто мне до сих пор не доложил факты, где задержаны, сколько задержано, кто вез, какие меры приняты и так далее.

Вы исходите из какого-то курса доллара. Нашу национальную валюту пересчитываете по курсу доллара. Скажите мне, пожалуйста, а какой сегодня реальный курс доллара?

Все сидящие здесь — на хороших автомобилях. Наполовину урезать лимит автомобильного топлива правительству и Администрации в том числе. С завтрашнего утра! Тогда, может быть, будут думать, как думают люди. Я допустить издевательства над людьми не могу.

Президент подчеркнул, что сегодня он хочет услышать внятные объяснения — почему нет положительной динамики на валютном и потребительном рынке. Конкретные поручения Правительству, Нацбанку и губернаторам были даны 11 дней назад на таком же совещании. В частности,речь шла о жёстком пресечении роста цен, наведении порядка с ценообразованием в торговых и оптовых сетях, а также с дисциплиной на предприятиях. Главная задача — стабилизировать ситуацию уже в июне. У исполнителей осталось менее трех недель.

Александр Лукашенко:

Я хочу сегодня услышать внятные объяснения. И не такие, что кто-то куда-то что-то вывозит, а с точки зрения внутренней нашей ситуации. С точки зрения наших 10 миллионов людей, которые у нас живут. И тех 2 миллионов гостей, которые к нам приезжают.

Честное слово, как дети малые, от вас спички надо прятать, ибо дом сожжёте. Чуть отвернёшься — точно дом сожжёте.

Я сегодня не зря в пять часов утра пригласил губернаторов, чтобы приехали. Я хочу, чтобы они мне рассказали, в какой это они антикризисный штаб входят и как они там принимают решения. Думаю, если Петр Петрович в состоянии сегодня, он доложит, что происходит на внутреннем рынке и что будем делать завтра, послезавтра, через 5 дней, а не ограничимся разговорами об импортозамещении и о том, какая должна быть экономика в Беларуси. Но главное — динамика, как по первому блоку вопросом, так и по второму, что изменилось за эти 10 дней.