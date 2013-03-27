В Гродненской области погиб урожай озимых

Новости Беларуси. Запоздалая весна преподносит неприятные сюрпризы аграриям. Посевная пока откладывается, да и озимые под снегом начинают поражать болезни. Так, в Гродненской области, на некоторых участках полей погибло больше половины растений.

Посевы озимых агроном Андрей Бодак инспектирует ежедневно. Сейчас самое время роста, а поля все ещё под снегом.

Будущие проблемы очевидны. Снежная плесень поражает всё больше новых участков. Если погода в ближайшие дни не изменится, потерь не избежать.

Андрей Бодак, главный агроном сельхозпредприятия «Щучинагропродукт»:

Опасения на сегодняшний момент вызывают где-то 25-30 гектаров. Если снег будет лежать более, чем 1,5 недели, тогда появятся проблемы. Но для проблемных участков, которые, возможно, надо будет пересевать, в хозяйстве есть запас семян.

Плесень на озимых - следствие проблемной зимовки посевов. Снег выпал на незамёрзшую почву. К тому времени у растений уже сформировались по три-четыре побега. Как говорят учёные, зерновые «дышали», расходуя полезные вещества.

Александр Рыбак, заведующий отделом зерновых и зернобобовых культур Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:

Температуры на глубине узла кущения были положительные - плюс 1-2 градуса, что способствовало интенсивному процессу дыхания озимых зерновых культур. И, в свою очередь, это усилило расход веществ, то есть сахаров. Там, где снежный покров высокий, почва непромерзлая, или промёрзла только корка 1-2 см. Там содержание сахаров составляет 5-7% - оно критичное.

Сказать точно, какой процент озимых придётся пересевать, пока невозможно. Всё будет зависеть от того, как быстро растает снег. Однако взятые в середине марта пробы с полей оптимизма не добавляют.

Александр Рыбак:

По отдельным участкам только 27-30% сохранилось растений. Эти участки, скорее всего, придётся пересевать.

Сводки синоптиков аграриев тоже не радуют. Долгожданное потепление придет только в начале апреля, но на ситуацию с озимыми уже мало повлияет.

На некоторых полях толщина снежного покрова достигает полуметра. Именно эти участки больше всего беспокоят агрономов. Даже при самых благоприятных погодных условиях, этот снег за две недели растаять не сможет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.