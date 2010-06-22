В ближайшее время Беларусь может посетить Президент Сирии

Об этом стало известно сегодня на встрече Александра Лукашенко с сирийскими парламентариями.

Делегацию возглавляет председатель Народного собрания этой страны Махмуд Аль-Абраш.

Предстоящий визит на высшем уровне станет своеобразным трамплином в отношениях двух стран. Глава государства подчеркнул, что Беларусь готова поставлять на сирийский рынок весь спектр промышленной продукции. На территории этой арабской республики мы готовы реализовывать проекты совместно с третьими странами. Сирия должна стать главным партнером для Беларуси на Ближнем Востоке.

Александр Лукашенко:

Мы способны очень далеко продвинуться в наших отношениях с Сирией. Я считаю, что Сирия должна быть нашим главным партнером на Ближнем Востоке. Через вашу страну мы можем сотрудничать со всеми государствами этого непростого региона. Думаю, что Сирия от этого получит только выгоду. Мы можем действовать аналогично, как в Венесуэле, но вы значительно ближе, поэтому нам удобнее сотрудничать с вами.

О тесном взаимодействии стороны говорили сегодня и в белорусском парламенте. С открытием в 2007 году посольства Сирии в нашей стране контакты значительно активизировались. Речь идет не только о торговле, но и о культуре, образовании. Перспективны — сферы науки, туризма и экономики.