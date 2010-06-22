Махмуд Аль-Абраш: Сирия нуждается в белорусском товаре

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко сегодня на встрече с председателем Народного собрания этой Арабской Республики Махмудом Аль-Абрашем.

Мы готовы поставлять на сирийский рынок весь спектр продукции, которую производит наша промышленность, отметил глава государства. Сирия — один из основных торговых партнеров Беларуси на Ближнем Востоке. Сотрудничество двух государств строится на полном доверии и стремлении к самому тесному взаимодействию в различных областях.

Александр Лукашенко:

В ближайшее время, я надеюсь, состоится визит моего друга, вашего президента в нашу страну. Я уверен, что это будет своеобразный трамплин в наших отношениях, мы значительно можем продвинуться по всем направлениям нашего сотрудничества. Я хотел бы, чтобы вы ближе познакомились с нашей страной и этим самым подготовили вашего президента в Беларусь.

О тесном взаимодействии сторон говорили сегодня и в белорусском парламенте. С открытием в 2007 году посольства Сирии в нашей стране контакты значительно активизировались. Речь идет не только о торговле, но и о культуре и образовании. Перспективны — сферы науки, туризма и экономики.

Махмуд Аль-Абраш, председатель Народного собрания Сирийской Арабской республики:

Сирия нуждается в белорусском товаре, как и Беларусь в сирийском, мы создали межпарламентскую комиссию, которая и дальше будет развивать отношения между нашими странами.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Самое главное, что сегодня у сторон есть стремление наращивать сотрудничество во всех сферах: торгово-экономической, гуманитарной, научно-технической.

Анатолий Рубинов, председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Возможности для этого есть: белорусская сторона готова принять в любое время сирийских исследователей, участвовать в организации научных центров непосредственно в Сирии.