Транзит российского газа через Беларусь перекрыт

Александр Лукашенко распорядился перекрыть транзит российского газа через Беларусь. Появилась информация со ссылкой на Минэнерго о том, что Беларусь рассчиталась с «Газпромом» за потребленный в мае природный газ в полном объеме. Причем, не дожидаясь перечисления денежных средств от «Газпрома» за майский транзит российского природного газа по нашей газотранспортной системе и газопроводу «Ямал-Европа» в страны Европы.

В Министерстве энергетики также подтвердили, что «Газпром» сегодня утром снизил поставки газа в Беларусь до 30% суточной нормы.

В настоящее время созданы оперативные штабы на предприятиях «Белэнерго», «Белтопгаз» и «Белтрангаз». Координирует их действия Минэнерго. Ряд электростанций Беларуси переведены на сжигание резервных видов топлива.

Также закончилась встреча Президента Беларуси с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как заявил глава государства, не Беларусь должна «Газпрому», а «Газпром» должен Беларуси. Заявления руководства России унижают белорусский народ, подчеркнул Александр Лукашенко.

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