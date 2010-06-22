Лукашенко: Такого цинизма от руководителей России мы не ожидали

Президент Александр Лукашенко поручил сегодня Правительству прекратить транзит российского газа через территорию Беларуси. Это мера вынужденная и продолжится до тех пор, пока «Газпром» не погасит свой долг за транзит в 260 миллионов долларов. Об этом Президент Беларуси заявил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава государства четко объяснил причину такого принципиального решения. Оно связано с ограничениями на поставки российского газа в нашу страну до 85%. Этот циничный поступок Газпрома создает угрозу экономической безопасности белорусского государства и фактически ставит под вопрос бесперебойную работу наших предприятий. Отдельные же заявления руководства России просто унижают белорусский народ.

Александр Лукашенко:

Говорят, что это спор хозяйствующих субъектов, но только я не понимаю, как такой спор может перерасти на уровень высшего политического руководства страны. Это уже не спор хозяйствующих субъектов. Извините, когда нас начинают унижать не то котлетами, не то колбасой, маслом и блинами, — мы это воспринимаем как оскорбление белорусского народа. Так не подобает вести себя президенту дружественного соседнего союзного государства, президенту, который возглавляет фактически один народ Беларуси и России. Президенту вторит премьер, Вы знаете, что уязвило Беларусь: Беларусь можно перешагнуть, вы смотрите, чтобы потребители в Европе не пострадали. Такого цинизма от руководителей России мы не ожидали.

Почему я так возмущен: тот долг, о котором сегодня трезвонит «Газпром», сложился за январь-апрель и составляет около $190 млн. В это время мы пытались договориться с руководством России, потому что «Газпром» прямо нас отправил: скажет руководство — мы оставим вам прошлогоднюю цену. Мы только начали выходить из этого кризиса, нам так тяжело сейчас, начали разгружаться склады, пошла торговля с Россией — на 51% мы увеличили торговлю за этот период к уровню прошлого года. Хотелось бы, чтобы Россия поддержала в этот момент экономику Беларуси — не увеличивая цену. Не надо понижать, как в Украине на 30%, как Венгрии обещаете понизить. Дайте нам этот год, чтобы мы по прошлогодним ценам поработали и восстановили экономику.

Вы прекрасно знаете, что наша экономика — это слепок вашей экономики, это финишное производство России. Сегодня наши предприятия получают от вас комплектующие и сырье для финишного производства, там, где в России заняты почти 15 млн. человек. Беларусь, откровенно говоря, отчасти является неотделимой частью экономики России. Поэтому нельзя говорить, что это другая страна, другая экономика. Если нас Россия вытолкнет и по комплектующим, то Беларусь сильно не пострадает. Например, вместо ярославского двигателя купим двигатель в Детройте, вместо российской коробки передач купим у других партнеров — они предлагали. Ну, на тысячу рублей подорожает автомобиль или трактор. Что от этого выиграют те 15 млн. человек? Поэтому тот тезис, что все это не наше, чужое — неправильный.

Мы пытались договориться с российскими партнерами, в том числе, на самом высшем уровне — я вел переговоры с Медведевым и Путиным — и платили по прошлогодней цене. Но от нас потребовали на 20 долларов дороже — мы эти 20 долларов не платили. Образовался этот долг. Мы не договорились на 1 мая этого года. В мае мы полностью заплатили так, как того требует «Газпром». А тот долг ($192 млн.) остался. Мы попросили дать нам рассрочку, потому что дело не в том, что в стране нет денег. Деньги у нас есть, но нет свободных, мы не можем из золотовалютного резерва взять деньги — нам нужно курс рубля поддерживать, мы не можем взять деньги из бюджета, потому что они тоже там расписаны. Дайте нам хотя бы две недели, чтобы собрать необходимую сумму и перечислить. «Нет, мы ничего ждать не будем — перечисляйте нам $192 млн.». Хорошо, я сегодня взял в долг эти деньги у своих друзей, и мы вам в ближайшее время эти деньги отдадим, но печально, что мы у чужих людей заняли эти деньги в течение одного дня, а Россия две недели подождать не могла.

Но вопрос не в этом. Вопрос в том — я Вас информирую, как министра — на сегодняшний день «Газпром» должен нам $260 млн. за транзит газа. Я приказал сейчас правительству перекрыть транзит через Беларусь, пока не заплатит за транзит «Газпром». Они нам за эти полгода ни копейки не заплатили. До какого цинизма и абсурда можно дойти, когда ты должен мне $260 млн., я тебе — $190 млн., и ты начинаешь мне за это заворачивать вентиль. Проблема не в том, что Беларусь не выполняет контракт. Это они не выполняют контракт. Мы молчали, мы об этом не говорили, они там мямлили устами пресс-секретаря, что мы что-то не подписываем и так далее. Что мы не подписываем? Мы не подписываем какие-то документы, чтобы $260 миллионов получить? Мы им предложили произвести взаимозачет, с выплатой нам разницы в $70 миллионов, и на этом закрыть вопрос. Нет, и этого не хотим. Хорошо, перечисляйте нам $260 млн., и мы вам мгновенно перечислим $192 млн. Это же разумно. Нет, и этого не хотим. Значит здесь уже неприкрытое давление. Я только не понимаю, зачем оно нам. Хотя бы подождали, сегодня этого не делали — в день начала Великой Отечественной войны. Это что, символично, специально это сделано?

Мы строим Таможенный союз, решили ввести таможенную пошлину на нефть для всех членов союза. Ладно, это в какой-то степени было понятно. Но нам вводят таможенную пошлину, продавая нефть в два раза дороже, чем Казахстану. Я спрашиваю у Медведева, зачем вы отдаете им за полцены нефть? Они сами добывают 90 миллионов, 11 миллионов только потребляют. Ответа нет. Хорошо, это не наше дело, но почему такое отношение в Таможенном союзе к одному партнеру и совершенно иное к другому? Я уже не говорю о том, что Таможенный союз — это беспошлинное пространство. Более того, я предложил пойти дальше, убрать всякие протоколы и ограничения: по автомобилям, по ввозу шмоток этих — казахи просили. Никаких не должно быть отходов, вот чистый Таможенный союз, свободное пространство. Но и таможенные пошлины надо снимать. «если мы ратифицируем все документы к 1 января, мы таможенные пошлины снимем». Я говорю, а если не ратифицируем? Мы ратифицируем будущие документы, без проблем, но ведь там начнется у россиян с казахами спор по доступу к трубе — газовой, нефтяной. Казахи требуют сегодня от России дать им равный доступ — это будет проблемой, я уверен, что так быстро они не договорятся, не смогут ратифицировать эти документы. Почему мы сегодня не отменим эти пошлины, почему оттягиваем? Думаю, ладно, надо лицо сохранить. Давайте сделаем первый шаг: отменяем с 1 июля пошлины на нефтепродукты, которые мы здесь вырабатываем, а на нефть — когда ратифицируем, с 1 января. Нет, и на это мы не пойдем.

Мне сегодня непонятно поведение руководства России, потому что это выглядит странным. Идет какое-то непонятное давление. Не мы должны сегодня «Газпрому» — «Газпром» должен нам $70 млн., если провести взаимозачет. Это абсолютно точно, и они это признают.

Как сообщили сегодня в Минэнерго, Беларусь полностью рассчиталась с Газпромом за потребленный в мае природный газ. Причем, не дожидаясь перечисления денежных средств от «Газпрома» за майский транзит российского природного газа по нашей газотранспортной системе и газопроводу «Ямал-Европа» в страны ЕС. В Министерстве энергетики также подтвердили, что «Газпром» сегодня утром снизил поставки газа в Беларусь до 30% суточной нормы.

В настоящее время созданы оперативные штабы на предприятиях «Белэнерго», «Белтопгаз» и «Белтрангаз». Координирует их действия Минэнерго. Ряд электростанций Беларуси переведены на сжигание резервных видов топлива.