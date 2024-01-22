В Беларуси производительность труда опередила динамику ВВП

Рекордно низкая инфляция, рост ВВП и доходов населения – вопреки прогнозам зарубежных псевдоэкспертов, экономика Беларуси работает качественно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поставленная Президентом задача правительству на 2023-й не просто компенсировать снижение, а перейти к росту выполнена. Неизменный тезис Александра Лукашенко: экономика – вопрос номер один.

Согласно утвержденным главой государства параметрам, рост ВВП в минувшем году должен был составить 103,8 % к уровню позапрошлого. Данные статистики показывают: прогнозный параметр перевыполнен, рост составил почти 104 %. Производительность труда при этом опередила динамику ВВП. Экономика продолжает решать основные задачи – обеспечение занятости и опережающего роста доходов населения.

Вместе с тем качество жизни зависит от эффективности труда, заинтересованности каждого в высоком результате, стремления созидать. Сохранить и приумножить достигнутое, выйти на новый уровень – задача на этот год.