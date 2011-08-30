В Беларуси будет введена электронная система учета покупки валюты

Курс белорусского рубля будет определяться спросом и предложением. Это отметил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Здесь был представлен план, разработанный правительством и Национальным банком. Рыночный курс белорусского рубля определится в середине сентября на дополнительной сессии торгов на валютной бирже.

Александр Лукашенко:

Во-первых, курс белорусского рубля будет определяться спросом и предложением, как и любой товар. Мы искусственно поддерживать курс рубля не планируем. Вместе с тем Комитет государственного контроля, правоохранительные органы должны поставить жесткий заслон спекулянтам, которые в настоящее время искусственно нагнетают обстановку. Это касается и средств массовой информации. За это отвечает Администрация Президента. Требую от Национального банка ежедневно отслеживать ситуацию, при необходимости вмешиваться, сбивая спекулятивные атаки. Средства для этого есть.

Во-вторых, всем желающим купить валюту, от чего аж стонет наше население, особенно в городе-герое Минске, такая возможность будет предоставлена. В этих целях я согласился с предложением Национального банка об открытии с середины сентября, 12-15 сентября, дополнительной сессии торгов на валютной бирже, на которой можно будет свободно купить и продать доллары, евро, российские рубли и другую валюту. Весь валютный спрос и предложения будут сконцентрированы на валютной бирже. Вы жесточайшим образом должны взять под контроль работу валютно-фондовой биржи.

В-третьих, на основной сессии валюта будет продаваться только для оплаты за поставляемый природный газ, электрическую энергию и другие неотложные платежи, с тем, чтобы это было сдерживающим фактором роста цен. В целях обеспечения необходимого объема продаж на основной сессии валютной биржи мы выпустим указ, отменяющий всякие льготы по обязательной продаже валюты.

В-четвёртых, все обменные пункты банков после открытия дополнительной сессии обязаны проводить свободную куплю-продажу валюты по рыночному курсу. Я специально сегодня пригласил практически всех руководителей наших коммерческих банков. Предупреждаю категорически: вы вместе с Национальным банком несёте всю полноту ответственности за реализуемые мероприятия. Предупреждаю вас по-мужски и по-человечески ещё раз: на работу ездить просто так запрещается. В этот нестабильный период, а вы немало в это вложили, вы просто приезжаете на работу и уезжаете. Начинайте в банках ночевать. Не дай Бог, вы вместе с правительством не стабилизируете, прежде всего вы, в наших финансах. Для меня не будет различия, будет это государственные банки, банки с иностранным капиталом или частные. Напрягайтесь и начинайте работать. Ермаковой соответствующие указания даны ещё три недели тому назад, она знает, что делать. Надежда Андреевна, начинайте со спокойной работы, попросите банкиров, чтобы помогли не только советом, но и финансами. И банки, особенно с иностранным капиталом, должны понимать, что мы понимаем, что вы работаете на нашем рынке и зарабатываете. И это ваш бизнес, мы не против его, но если есть проблемы, подставьте своё плечо. Я думаю, банкиры поняли, о чём я говорю. Что непонятно — в кулуарах вам объяснит председатель Национального банка.

В-пятых, поручаю Национальному банку не позднее октября ввести электронную систему учета покупки валюты по паспорту, по каждому покупателю персонально, как это существует во многих странах мира, в том числе в России. После того, как этой валюты нахватаются, образно говоря, все, кому она нужна, курс укрепится до равновесного. Так было во всех государствах. И мы это обеспечим. Ресурсы для этого есть.

Весь процесс выхода на равновесный курс не займет много времени, по расчётам правительства и Национального банка, исходя из их планов, которые они мне представили. И мы будем иметь тот рыночный курс, о котором нас так просят и бизнес, и население

Если кто-то захочет перевести свои рублевые вклады в валютные, то такая возможность должна быть предоставлена. Не надо ограничивать население ни в чем. Национальному банку следует организовать работу таким образом, чтобы населению при этом не надо было снимать рубли из банков, бежать в обменный пункт и менять валюту. Все должно быть сделано на месте. Лично я не советовал бы конвертировать вклады. Банки уже сейчас предлагают очень высокую доходность по вкладам в белорусских рублях. В ближайшее время доходность от вкладов в белорусских рублях станет еще выше. Таким образом, государство будет поддерживать свою национальную валюту и нести за это ответственность.

Говоря в это плане, хочу всех присутствующих и наше население обратить к тому, что происходит сегодня в мире. Поэтому я вас предупреждаю: вы поступайте, как хотите, это ваше право. Но посмотрите, что творится с евро и долларом. Сегодня озабочены все: что делать с напечатанными зелёными бумажками? Не позднее как вчера председатель МВФ заявил о том, что мир находится в серьёзной экономической ситуации. И прогноз роста мировой экономики МВФ скорректирует в сторону уменьшения. Все начали разговор о рецессии. Смотрите, чтобы вы не остались со своими евро и долларами в кармане, под подушкой, под матрасами, в гаражах, в банковских ячейках и со своими интересами, на нас потом не обижайтесь. Я вас предупредил. Мы отвечаем за свою национальную валюту и будем ее всячески поддерживать.

У нас также нет необходимости введения ограничения на снятие вкладов. Никакого замораживания вкладов, как я уже говорил, нет и быть не может. Подчёркиваю особо: бояться сегодня ничего не надо, хотя наша пятая колонна мечтает, чтобы мы так поступили и от страха у нас дрожали коленки и руки. Всем подобным деятелям хочу сказать: не дождетесь. У населения на руках, по оценкам Национального банка, свыше 7 миллиардов долларов. В связи с этим поручаю Национальному банку создать такие экономические условия, чтобы люди сами принесли деньги в банковскую систему. Если это поможет делу, готов рассмотреть вопрос и об амнистии капиталов.

Одновременно с мерами курсовой политики категорически требую от Национального банка: никакой эмиссии. Все стройки и проекты должны финансироваться за счет здоровых неэмиссионных источников.

При этом, хочу ещё раз подчеркнуть для правительства: то, о чём мы говорим, очень важно, но по сравнению, как раньше говорили, с мировой революцией, и тому, что нам предстоит решать в нашем государстве, с тем, что предстоит решить и сделать — это мелочь. Эта проблема уйдет максимум в ближайшем году, а жизнь будет продолжаться даже не десятилетия. Мы должны думать о том, как строить, как модернизировать, как созидать, как создавать, как двигаться вперёд. И это ваша главная задача. Я вижу, что сегодня правительство уж слишком замкнулось на проблемах финансов. Хотя выход известен, и известен давно. Поэтому думайте о том, как урожай убирать, а на поле его ещё немало, как растить скот, как производить трактора-автомобили, как строить и модернизировать заводы-фабрики, как закончить модернизацию здравоохранения, образования и так далее. Это главное для нас. И везде импортозамещение, персонально первого вице-премьера об этом предупреждаю.

Исполнение бюджетов, как республиканского, так и местных — только в пределах доходов. За это головой отвечают министр финансов, председатели облисполкомов, и Минского горисполкома. Есть деньги в бюджете — тратьте, нет — ищите сами, ко мне не ходите.

Также требую навести должный порядок и в самой банковской системе. Сегодня там слишком много расхлябанности и алчности. Зачастую именно от банковской системы к населению идет поток панической дезинформации. Председателю Комитета госбезопасности и другим правоохранительным органам взять под контроль этот вопрос и незамедлительно докладывать обо всех даже мелких случаях. Меры будут приниматься мгновенно по отношениям к руководителям банков. Мы знаем, что там происходит. Знаем, куда уходит по дешевке валюта, кто направляет конверты с просьбой конвертировать деньги, от чиновников и так далее. Мы всё это знаем. С завтрашнего дня об этом забудьте. Каждый банковский работник должен понимать, что не страна работает, чтобы обеспечить благополучие банковской системы, а банковская система работает на страну. Надежда Андреевна, пора дошлифовать и зачистить банковскую систему, чтобы она повернулась лицом к государству и народу, привести её в нормальное чувство и состояние. А то у нас зарплаты и доходы у банковских работников порой в 10-20 раз выше, чем у работников других сфер.

Национальному банку и другим банкам необходимо выстроить свою работу таким образом, чтобы не понуждать людей к нарушению закона. Правоохранительные органы должны ловить воров и жуликов, а не конфликтовать с добропорядочными гражданами.