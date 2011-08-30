Лукашенко: Мы научились жить, не расходуя золотовалютные резервы

Курс белорусского рубля будет определяться спросом и предложением. Это отметил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития страны. Здесь был представлен план, разработанный правительством и Национальным банком.

Накануне была проведена серьёзная работа и изучены многие предложения, в том числе международных экспертов. Во время выступления президент также подчеркнул, что рыночный курс белорусского рубля определится в середине сентября на дополнительной сессии торгов на валютной бирже.

Александр Лукашенко:

Уважаемые товарищи, вам известно, что мной было обещано, что на сегодняшнем совещании будет представлен план действий Правительства и Национального банка в сложившихся финансово-экономических условиях. Сразу хочу сказать: если кто-то надеется, что завтра, как по мановению руки, на вас или на нас всех свалится манна небесная, то это глубокое заблуждение. Простого и лёгкого рецепта по выходу из ситуации нет и быть не может. Я бы точнее сказал: рецепт определённый, но он всегда нелёгкий для любой страны, которая сталкивалась с подобными трудностями.

Люди, как меня информируют, даже упрекают и меня, и власти в том, что вот обещали и до сих пор не сказали, не приняли решение и так далее. На этот счёт я хочу сказать, что в подобных случаях всё делается тихо и спокойно: деньги гвалта и шума не терпят. Но наши люди, руководители субъектов хозяйствования думают, что вот сегодня сказали — завтра пошло-поехало. Нет, но коль уж мы пообещали гласно это сделать, мы это сделаем. Скажем прямо людям, что мы в основном будем предпринимать в ближайшие дни, недели и месяцы для того, чтобы ситуация на валютном, прежде всего, рынке стабилизировалась.

Кто позабыл, хочу кратко напомнить об объективных причинах возникновения некоторых трудностей в нашей экономике. Как социально ориентированное государство мы в полной мере использовали благоприятную конъюнктуру прошлой пятилетки для наращивания темпов роста экономики и благосостояния наших граждан: строили, модернизировали производство, повышали заработные платы, пенсии, пособия, стипендии. Страна создала хороший задел на будущее, который был гарантом преодоления неизбежно возникавших при этом дисбалансов. Однако, воспользоваться этим заделом пришлось в период мирового кризиса 2008-2009 годов. То есть, всё, что мы накопили, всё, что мы создали — всё съел кризис. Почти всё. Когда обвалилась мировая экономика, Беларусь смогла обеспечить положительные темпы роста без существенного урезания социальных программ. Я думаю, нет нужды перечислять достигнутые результаты в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве жилья, здравоохранении, образовании, других сферах. Все вы их прекрасно знаете и за эти результаты не стыдно. Наша страна превратилась в добротный мировой уголок, она чистая, красивая, здесь приятно жить.

Но любой положительный результат имеет свою цену. Наша цена состоит в том, что дефицит внешней торговли товарами и услугами в 2010 году достиг 14% от ВВП. Это очень много. Говоря иными словами, мы стали потреблять, проедать больше, чем производить и продавать. И это не потому что стали больше вообще проедать. Сегодня мы мировые рекордсмены по деле использования валового внутреннего продукта на накопление, то есть, на развитие. То, что мы зарабатываем, мы больше, чем кто-нибудь, вкладываем в своё развитие — на новое строительство, технологическое обновление, реконструкцию. Эта доля достигла 40%. Для справки: у наших соседей по СНГ эта доля составляет половину — 20%. А у стран Евросоюза около 19% ВВП идёт на развитие. Учитывая, что Беларусь не обладает значительными запасами сырьевых ресурсов, многое приходилось импортировать. Причём, во всё возрастающих объёмах и ценах: нефть, газ, сырьё, материалы, комплектующие, оборудование. Соответственно, росло отрицательное сальдо во внешней торговле товарами и услугами.

Хочу предупредить правительство, причём, в очередной раз: главная для вас проблема — это импортозамещение. То, что мы можем и не можем, но обязательно должны делать и производить у себя, мы должны делать. Я премьер-министра на эту тему предупредил давно.

Я уже сказал о том, что отрицательное сальдо во внешней торговле товарами и услугами росло. Прежде всего, на это повлияли внешние факторы, и это основная причина. Из-за спекуляций с долларом и евро на мировых рынках, цены на энергоносители поднялись до рекордных значений: за 5 последних лет цена на природный газ для Беларуси выросла в пять раз, на нефть — в три раза. Сегодня мы покупаем газ уже в районе 280 долларов США за 1000 кубометров, что больше внутрироссийских цен — нашего основного торгового партнёра — почти в три раза. Как можно конкурировать в таких условиях? Всего за половину 2011 года из-за роста цен на энергоресурсы сальдо взаимной торговли приросло в пользу России на 1,5 миллиарда долларов. А оценочно мы потеряем около 2 миллиардов долларов только от роста цен на энергоносители и так далее. Может, даже и больше.

Нельзя и сказать и о ситуации со ввозом автомобилей. Некоторые из наших доморощенных кричат, что подумаешь, это мелочь. Давайте посмотрим, что это за мелочь. Это тоже своего рода наш социальный проект. Ведь можно было, кстати, ввести новые пошлины год назад. Но мы от этого отказались, потому что лишить человека возможности приобрести автомобиль, который, может быть, сегодня уже становится не средством роскоши, а передвижения, — я на это пойти не мог. Хотя такие предложения были. Может быть, и зря. За первое полугодие было ввезено свыше 260 тысяч легковых автомобилей оценочно в $2,5 миллиарда долларов. Абсолютно убеждён, что это даже не 3 миллиарда, а больше. Рост в три раза – ровно половина отрицательного сальдо страны за этот период.

Но и в этих сложнейших условиях экономика Беларуси работает. Несмотря на то, что в этом году из экономики будет изъято свыше 5 миллиардов долларов к уровню прошлого года — на этот объём повлияли и ввезенные автомобили, и рост цен на энергоносители, и прочее. Тем не менее, темпы ВВП за семь месяцев составили почти 110%. Ещё раз хочу оговориться, чтобы правительство понимало, что это достижение, но не ахти какое. Мы немало под эти 110% роста ввезли импорта.

Уровень зарегистрированной безработицы находится сегодня на историческом минимуме. Практически, безработных нет. Но есть проблемы с рабочей силой. Однако, даже при нормальной работе экономики нам всё равно не хватает валюты. Сохраняется множественность курсов, потребительский рынок периодически лихорадит. Для урегулирования ситуации была проведена серьезная экспертная работа, рассмотрены различные стратегии валютной курсовой политики, изучены предложения экспертов Народного банка Китая, Международного валютного фонда, предложения Российской Федерации, Национальной Академией наук Беларуси и специалистами министерств и ведомств, правительства Беларуси. С такими ситуациями, кстати, мировая экономика и отдельные государства сталкивались периодически, поэтому выход из неё — это уже классика.

Первый и самый простой вариант: действовать так, как мы сегодня действуем, законсервировав текущее состояние. Сегодня мы отчётливо видим, что этот вариант нам не подходит. Если реальная экономика в целом ещё демонстрирует неплохие темпы роста, то в финансовом секторе, на валютном рынке всевозможные риски и дисбалансы только нарастают. Что в скором времени скажется или может сказать на экономике. Поэтому, это опасный вариант, как считают специалисты. А точнее, наверное, не очень он нам подходит, потому что вокруг все живут по другим законам, по другим принципам.

Второй вариант: жёстко удерживать фиксированный курс. По этому пути мы уже шли. При этом сохраняются большие риски повторения сложившейся ситуации из-за негибкости управления валютным курсом. Специалисты считают, что и второй вариант не подходит.

Тогда остаётся третий вариант — единый курс определять на основе спроса и предложения. Это мнение правительства, Национального банка да и, по моей информации, подавляющее большинство граждан считают такое решение правильным, нужным. И не только граждан, но и руководителей, и специалистов наших предприятий. Мы работаем в условиях объективных экономических законов и должны ими руководствоваться. Исходя из этого, разработан чёткий план по выходу на единый обменный курс белорусского рубля и социальной защите населения, если это потребуется. Решение принято с учётом всех имеющихся ресурсов. Мы не бросаемся в омут с головой, итоги работы экономики в первом полугодии дали объективную картину. Проведённая в мае текущего года коррекция обменного курса стимулировала рост экспорта и сокращение импорта. И мы уже реально ощутили результаты этой коррекции. Наши товары активно покупаются за рубежом, поступление валютной выручки достигло своего исторического максимума, и за семь месяцев составило 25 миллиардов долларов — то, что мы смогли учесть. При этом за май-июль валюты в страну поступило на 1 миллиард больше, чем израсходовано. Есть устойчивая тенденция по выходу на положительное сальдо внешней торговли. За последний месяц мы получили положительное сальдо в размере почти $200 млн.

В последние месяцы мы научились жить, не расходуя золотовалютные резервы, и это результат не столько валютных ограничений, сколько коррекции проводимой макроэкономической политики. До конца года в страну кроме экспортной выручки будет дополнительно привлечено не менее $5 млрд. на выгодных для страны условиях от стратегических инвесторов. Четко просчитаны и другие источники. Этого нам достаточно.