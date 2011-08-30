Лукашенко: Всем желающим купить валюту такая возможность будет предоставлена

Рыночный курс белорусского рубля будет определен в середине сентября на дополнительной сессии торгов на валютной бирже. На ней можно будет свободно купить и продать доллары, евро, российские рубли и другую валюту. По словам президента Беларуси, весь процесс выхода на равновесный курс не займет много времени.

«Весь валютный спрос и предложения будут сконцентрированы на валютной бирже. Курс белорусского рубля будет определяться спросом и предложением, как любой товар. Мы искусственно поддерживать курс не планируем», - заявил глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА



«Все обменные пункты банков после открытия дополнительной сессии обязаны проводить свободную продажу валюты по рыночному курсу», - подчеркнул белорусский лидер. «Всем желающим купить валюту, от чего аж стонет наше население, особенно в Минске, такая возможность будет предоставлена», - сказал Александр Лукашенко.

Президент поручил Национальному банку не позднее октября ввести электронную систему учета покупки валюты по паспорту, по каждому покупателю персонально, как это существует во многих странах мира, в том числе в России. «После того, как этой валюты нахватаются, образно говоря, все, кому она нужна, курс укрепится до равновесного. Так было во всех государствах. И мы это обеспечим. Ресурсы для этого есть», - подчеркнул Александр Лукашенко.



Обращаясь к руководству правительства и Нацбанка, Александр Лукашенко подчеркнул, что оно должно жесточайшим образом взять под контроль работу валютно-фондовой биржи. Александр Лукашенко поручил председателю Комитета госбезопасности и другим правоохранительным органам взять под контроль этот вопрос и незамедлительно докладывать обо всех даже мелких случаях.