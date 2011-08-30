Лукашенко: Всем желающим купить валюту такая возможность будет предоставлена

«Весь валютный спрос и предложения будут сконцентрированы на валютной бирже. Курс белорусского рубля будет определяться спросом и предложением, как любой товар. Мы искусственно поддерживать курс не планируем», - заявил глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития, передает корреспондент БЕЛТА
«Все обменные пункты банков после открытия дополнительной сессии обязаны проводить свободную продажу валюты по рыночному курсу», - подчеркнул белорусский лидер. «Всем желающим купить валюту, от чего аж стонет наше население, особенно в Минске, такая возможность будет предоставлена», - сказал Александр Лукашенко.
Президент поручил Национальному банку не позднее октября ввести электронную систему учета покупки валюты по паспорту, по каждому покупателю персонально, как это существует во многих странах мира, в том числе в России. «После того, как этой валюты нахватаются, образно говоря, все, кому она нужна, курс укрепится до равновесного. Так было во всех государствах. И мы это обеспечим. Ресурсы для этого есть», - подчеркнул Александр Лукашенко.
Обращаясь к руководству правительства и Нацбанка, Александр Лукашенко подчеркнул, что оно должно жесточайшим образом взять под контроль работу валютно-фондовой биржи. Александр Лукашенко поручил председателю Комитета госбезопасности и другим правоохранительным органам взять под контроль этот вопрос и незамедлительно докладывать обо всех даже мелких случаях.
«Меры будут приниматься мгновенно по отношениям к руководителям банков. Мы знаем, что там происходит. Знаем, куда уходит по дешевке валюта, кто направляет конверты с просьбой конвертировать деньги, - заявил Президент. - С завтрашнего дня об этом забудьте. Каждый банковский работник должен понимать, что не страна работает, чтобы обеспечить благополучие банковской системы, а банковская система работает на страну».
Президент также заявил, что на основной сессии валюта будет продаваться только для оплаты за поставляемый природный газ, электроэнергию и другие неотложные платежи, с тем, чтобы это было сдерживающим фактором роста цен. «В целях обеспечения необходимого объема продаж на основной сессии валютной биржи я подписал указ, отменяющий всякие льготы по обязательной продаже валюты», - заявил Александр Лукашенко.