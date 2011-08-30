Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам социально-экономического развития. Рыночный курс белорусского рубля определится в середине сентября на дополнительной сессии торгов на валютной бирже.

Президент отметил, что Комитет госконтроля и правоохранительные органы должны поставить жесткий заслон спекулянтам, которые в настоящее время искусственно нагнетают обстановку.

Не позднее октября в стране введут электронную систему учета покупки валюты по паспорту. По словам главы государства, процесс выхода на равновесный курс не займет много времени.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Курс белорусского рубля будет определяться спросом и предложением, как и любой товар. Мы искусственно поддерживать курс рубля не планируем.

Требую от Национального банка ежедневно отслеживать ситуацию, при необходимости вмешиваться, сбивая спекулятивные атаки. Средства для этого есть.

Во-вторых, всем желающим купить валюту, от чего аж стонет наше население, особенно в городе-герое Минске, такая возможность будет предоставлена. В этих целях я согласился с предложением Национального банка об открытии с середины сентября, 12-14-15 сентября, дополнительной сессии торгов на валютной бирже, на которой можно будет свободно купить и продать доллары, евро, российские рубли и другую валюту. Все обменники после открытия дополнительной сессии обязаны проводить свободную куплю-продажу валюты по рыночному курсу. Если кто-то захочет перевести свои рублевые вклады в валютные, то такая возможность должна быть предоставлена. Не надо ограничивать население ни в чем.

Национальному банку следует организовать работу таким образом, чтобы населению при этом не надо было снимать рубли из банков, бежать в обменный пункт и менять валюту. Все должно быть сделано на месте. Лично я не советовал бы конвертировать вклады. Банки уже сейчас предлагают очень высокую доходность по вкладам в белорусских рублях. В ближайшее время доходность от вкладов в белорусских рублях станет еще выше.

У нас также нет необходимости введения ограничения на снятие вкладов. Никакого замораживания вкладов, как я уже говорил, нет и быть не может. Все, что мы сейчас запланировали сделать для стабилизации валютного рынка, – это, по большому счету, мелочный вопрос по сравнению с тем, что предстоит сделать.

Еще раз повторяю: главное – не остановить жизнь. Сеять, убирать, строить. Мы это делаем, но разучились считать, думая, что деньги у нас появляются из воздуха. А, оказывается, деньги надо зарабатывать.

Рынок не означает вседозволенности, поэтому руководители органов государственного управления, Облисполкомов персонально отвечают за ситуацию на предприятиях и в областях, за эффективность расходования государственных средств без срока давности.

Все доходы, связанные с ростом цен, направить на меры социальной защиты. Это касается как бюджета, так и коммерческих организаций. Там, где образуются сверхдоходы, эти сверхдоходы должны быть изъяты. Бизнес, предприятия, физические лица, успешно работающие, должны понимать, что сейчас государству надо подставить плечо.

Еще раз повторяю: мы имеем беспрецедентный рост цен. Сам по себе рост цен не так страшен. У людей и предприятий должно быть достаточно средств, чтобы существовать в масштабе этих цен. Уровень жизни людей, чего бы нам это ни стоило, мы обязаны сохранить. Мы не должны допустить падения реальных доходов граждан.

Чтобы поддержать население, одновременно с выходом на единый курс будут осуществлены разовые выплаты. Бюджетникам будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч рублей, при этом не должны быть забыты и работники реального сектора экономики. Надо помнить, что сейчас люди ведут заготовку на зиму необходимой продукции. Поэтому я попрошу Правительство реализовать это в ближайшее время, в сентябре.

Продолжится выполнение предусмотренных законодательством обязательств государства по индексационным выплатам, затем будет повышена тарифная ставка первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций. Когда я говорю бюджетных организаций, это зона ответственности государства. Параллельным курсом должны двигаться все производственные коммерческие структуры, повышая доходы населения.

Пособия семьям, воспитывающим детей, будут ежеквартально расти. Кроме того, в четвертом квартале этого года планируется увеличение в два раза единовременного пособия в связи рождением ребенка. Не останутся без внимания и неработающие пенсионеры. Им также будет оказана материальная помощь в размере 500 тысяч рублей.

С первого ноября этого года будет произведен перерасчет трудовых пенсий, исходя из средней зарплаты работников за третий квартал. Средняя зарплата там выросла, значит существенно вырастут и пенсии. Для оказания адресной государственной помощи особо нуждающимся в бюджете предусмотрено порядка 70 млрд рублей. Ни один человек не останется без внимания государства. Думаю, эти деньги, Михаил Владимирович, надо направить непосредственно в органы власти на местах, чтобы люди не ходили и не вымаливали деньги по всем инстанциям. Механизм должен быть простой. На местах председатели Райисполкомов это организуют вместе с председателями сельских Советов. Они знают, кого нужно поддержать. Не жалейте на это денег.

Я уверен, что совместными усилиями мы преодолеем временные трудности и продолжим наше поступательное развитие. Это будет достойный ответ тем, кто утверждает, что белорусская модель себя исчерпала. Никакого отхода от того курса, который определен нами и утвержден на Всебелорусском народном собрании, нет и быть не может. У нас государство для людей, и мы должны сделать максимум для того, чтобы люди в нем достойно жили.