Прямой эфир

У Мінаблвыканкаме прайшло пасяджэнне Савета па развіцці прадпрымальніцтва

01 октября 2010 16:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На ім прысутнічала кіраўніцтва Мiнскай вобласці і прадстаўнікі бізнес-колаў рэгіёна. Абмяркоўвалася зніжэнне ставак зямельнага падатку, сістэма спрошчанага падаткаабкладання, магчымасць выкупу арандаваных вытворчых памяшканняў. Паводле губернатара Барыса Батуры, пакуль не ўсюды на месцах разумеюць выключную важнасць прыватнай ініцыятывы. А гэта — інвестыцыі, новыя вытворчасці, дадатковыя працоўныя месцы і паступленні ў бюджэт. Зараз, дарэчы, недзяржаўны сектар забяспечвае 23% паступленняў у абласную скарбонку. А магло быць і больш. Адна з прычын таму — пасіўнасць мясцовых уладаў.
# Экономика # ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
30 сентября 2010 18:56

Российские журналисты высказались, что на самом деле думают о белорусском машиностроении

30 сентября 2010 06:46

Крупнейшая китайская корпорация примет участие в реконструкции Национального аэропорта «Минск»

29 сентября 2010 20:55

Сразу три малых предприятия Минской области стали победителями в конкурсе инвестпроектов