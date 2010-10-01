У Мінаблвыканкаме прайшло пасяджэнне Савета па развіцці прадпрымальніцтва
На ім прысутнічала кіраўніцтва Мiнскай вобласці і прадстаўнікі бізнес-колаў рэгіёна. Абмяркоўвалася зніжэнне ставак зямельнага падатку, сістэма спрошчанага падаткаабкладання, магчымасць выкупу арандаваных вытворчых памяшканняў.
Паводле губернатара Барыса Батуры, пакуль не ўсюды на месцах разумеюць выключную важнасць прыватнай ініцыятывы. А гэта — інвестыцыі, новыя вытворчасці, дадатковыя працоўныя месцы і паступленні ў бюджэт. Зараз, дарэчы, недзяржаўны сектар забяспечвае 23% паступленняў у абласную скарбонку. А магло быць і больш. Адна з прычын таму — пасіўнасць мясцовых уладаў.