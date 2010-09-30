Российские журналисты высказались, что на самом деле думают о белорусском машиностроении

Группа российских журналистов продолжает пресс-тур по Беларуси. За объективной информацией в нашу страну приехали около сотни представителей СМИ, представляющих 60 регионов России.

Сегодня гости познакомились с продукцией белорусского машиностроения и посетили спортивные и культурные объекты столицы. Основное событие — пресс-конференция Президента Беларуси — российских журналистов ждет завтра.

Виртуозное шоу: белорусские погрузчики на арене. Российские журналисты — в качестве зрителей.

Уборочная техника, машины для лесной отрасли, строительной и сельского хозяйства, новые производства, современные высокотехнологичные линии. Журналисты не верят своим глазам и тут же гадают, в чем секрет успеха.

Вадим Речицкий, главный редактор газеты «Кузнецкий рабочий» (Новокузнецк):

Действительно, предприятия развиваются динамично. Кризис, меньше сказался на этих предприятиях, наверное, за счет правления.

Валерия Зарембо, корреспондент телерадиообъединения союзного государства Беларусь- Россия (Москва):

Техника, которая может делать цирковые номера, например, когда огромная машина может закрыть коробку спичек — ювелирно и тонко.

Экскурсия по городу — еще одна хорошая традиция пресс-тура. Площадь Независимости, главный проспект столицы, Национальная библиотека и Храм памяти всех Святых. Святым долгом сочли многие зажечь здесь свечу.

«Минск-Арена» — следующая остановка обзорного маршрута. Региональные медийные персоны России не прячут восторга.

Татьяна Ярмолицкая, газета «Красное знамя» (Томск):

Во многих регионах не хватает денег на строительство новых объектов — спортивных, культурных, развлекательных… По хорошему завидую, что здесь взят курс на здоровье нации.

Анжелика Кирилова, корреспондент ВГТРК-Чувашия:

Видно, что здесь люди работают. Чувствуется большая любовь к своей стране.

То, что русские журналисты увидели и услышали за три дня в Беларуси, буквально через неделю они расскажут и покажут своим зрителям и читателям в российских регионах. Хотя подводить итоги нынешней поездки еще пока рано, ведь завтра гостей ждет основное событие — пресс-конференция Главы нашего государства.

Ольга Юруть, Андрей Новгородцев, телекомпания СТВ.