Сразу три малых предприятия Минской области стали победителями в конкурсе инвестпроектов

Критерии отбора – успехи на мировых рынках, создание новых рабочих мест и внедрение современных технологий. Частные компании в виде субсидий получат более пяти миллиардов рублей. Финансовую поддержку заводы потратят на развитие производства.

Собственный бизнес Александр Щурок открыл в 2000 году. Начинал с продажи автозапчастей. Однако вскоре предприниматель решил стать промышленником. В Смолевичах наладил производство комплектующих – гидроцилиндров. Потом решил расширяться и выпускать трубы, которые до этого приходилось покупать в Италии.

Александр Щурок, директор компании:

– Объехал полмира, был и в США, и в Турции, и в Китае, и в Индии, и в Корее, смотрел производство труб. За полтора года все это собрал в кучу, написал бизнесплан. Теперь реализуем новый проект.

Для подобных инициативных предпринимателей Минский облисполком объявил конкурс инвестпроектов. Условия участия – производство актуальных товаров, которые можно продавать на экспорт, и одновременно замещать импортную продукцию.

Роман Куликовский, начальник управления предпринимательства и лицензирования комитета экономики Миноблисполкома:

– Принята программа развития предпринимательства Минской области на 2010-2012 гг. Данной программой предусмотрено на 2010 год финансирование из бюджета в сумме 5 миллиардов 440 миллионов рублей.



Компания Александра победила в конкурсе, и получила, можно сказать, двойную поддержку. С одной стороны, предпринимателю выделили заброшенное в прошлом здание завода в Жодино.

Александр Щурок:

– Это здание для нашего нового производства. На старом производстве у нас только 2000 квадратов, там места совершенно не хватает для производства. Со следующего года уже запускаем холодную протяжку трубы, и поэтому, конечно, это помещение дает большое развитие. Здесь 8 000 квадратов. Мы планируем в ноябре уже заезжать с производством в это здание.

Для реконструкции этого помещения предприниматель взял 3,5 миллиона евро в кредит. Миноблисполком поможет с выплатой процентов по этому долгу. Общая сумма поддержки – более полутора миллиардов рублей. Взамен бизнесмен обязуется дать работу сотне местных жителей.

Сергей Коровацкий, слесарь механосборочных работ:

– Чем больше частных фирм, тем больше возможностей найти работу, найти себя в этой жизни. Друзья, знакомые, родственники – все тоже хотят попробовать сюда устроиться.

Еще два инвестпроекта получат поддержку Миноблисполкома. Субсидии направят заводу по выпуску изделий из пластмассы, а также производителю арматуры для нефтехимической промышленности.

В этом году конкурс инвестпроектов в Минской области проводят уже в третий раз. Такой смотр бизнес-идей позволяет активизировать предпринимательскую инициативу. Помогая частным компаниям, местные власти тем самым стимулируют экономическое развитие региона. Ведь запуск новых и успешных проектов позволяет, в том числе, увеличить налоговые поступления в бюджет области.

Алексей Адашкин, Игорь Пучков, телекомпания СТВ.