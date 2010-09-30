Крупнейшая китайская корпорация примет участие в реконструкции Национального аэропорта «Минск»

Работы планируют начать уже в этом году. Сейчас согласуются необходимые документы, решается вопрос с открытием кредитной линии.

Новый аэропорт оборудуют системами безопасности и оповещения, построят вторую взлетно-посадочную полосу, с возможностью приема самолетов А-380. На территории появится гостиница, бизнес-центр с залом переговоров и спортивно-развлекательный комплекс.

К слову, сегодня отношения между Беларусью и Китаем развиваются более чем динамично. Поднебесная занимает пятое место среди стран вне СНГ по объему товарооборота, который за последние годы достиг двух миллиардов долларов в год.

Накануне в Минске завершились Дни Китая. В рамках форума прошли десятки мероприятий. Ну а кульминацией стал праздничный концерт с участием белорусских и китайских коллективов.

Ван Сяньцзюя, советник по политическим вопросам Китайской Народной Республики в Республике Беларусь:

– Очень важное мероприятие. Я вижу здесь очень много белорусских школьников и студентов, жителей города Минска. Через такие мероприятия они больше узнают о Китае, а значит, дружба между нашими народами увеличивается.