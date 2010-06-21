Владимир Семашко: Важно, что российская сторона признала, что они должны 217 миллионов долларов

Российский «Газпром» ограничил поставки природного газа белорусским потребителям на 15%. При этом сегодня же переговоры в Москве по газовой проблематике продолжались целый день.

Однако диалог не помешал российскому монополисту пойти на ограничения поставок. Напомним, в начале минувшей неделе российский Президент, встречаясь с главой «Газпрома», в ультимативной форме назвал срок, в который Беларусь должна погасить так называемый долг за поставки газа в этом году – 5 дней.

Дмитрий Медведев:

Давайте тогда так поступим: с учетом того, что мы с Беларусью взаимодействуем в партнерском ключе, дадим пятидневный срок для наших коллег для того, чтобы они определились, как вести себя дальше. Вы выйдете на руководителей соответствующих белорусских структур, которые этим вопросом занимаются, и предложите им в кратчайшие сроки погасить задолженность. Если этого сделано не будет, тогда придется применять строгие меры.

Дату, озвученную в Кремле, вряд ли можно назвать удачной – преддверие годовщины начала Великой Отечественной войны, общей как для россиян, так и белорусов. Исторические параллели напрашиваются сами.

Сегодня российская сторона перешла уже на гастрономическую риторику.

Дмитрий Медведев:

«Газпром» не может брать ничего другого — ни пироги, ни масло, ни сыр, ни что другое не может служить средством платежа.

Подобные меры и высказывания, далекие от партнерских, а тем более союзнических, вынудили заговорить языком цифр уже белорусскую сторону. Итак, 18 июня главе «Газпрома» Миллеру было направлено письмо Совмина за подписью первого вице-премьера Владимира Семашко с предложением провести переговоры по спорным моментам.

Суть нашей позиции: в 2006 году на уровне глав государств была достигнута договоренность о переходе к 2011 году на равнодоходные цены на газ. Между тем, уже сегодня разница, к примеру, цены для Смоленска и наших потребителей – больше 100 долларов на тысяче кубометров. Это практически вдвое больше. Российской стороной было принято решение отложить введение европейских цен для своих предприятий до 2015 года. Это сделано с учетом тяжелого экономического состояния России. Однако о равнодоходности для белорусов союзники успешно забыли. Говоря на привычном для российской действительности языке – партнеры нас кинули.

Мало того, белорусская сторона делала попытки договориться о цене для наших потребителей, отталкиваясь от цен прошлого года. Не успели. Российский «Газпром» взялся за вентиль.

Сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко принял первого вице-премьера нашего правительства Владимира Семашко. Категорическое требование главы государства: «Газпром» должен погасить долг за транзит российского газа через нас в Европу.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В результате этих переговоров появится некий протокол, с которым мы не можем быть полностью согласны в том виде, в котором он есть. Но важно, что российская сторона признала, что они должны белорусской стороне 217 миллионов долларов. У нас встречные требования. Нам говорят: вы должны за четыре месяца 187 миллионов долларов, мы говорим — вы нам полгода не платите за транзит. Рассчитаемся. Может быть не сегодня, но в течении двух недель рассчитаемся. Войдем в такой режим: они рассчитываются за транзит, мы рассчитываемся за полученный газ.

Дело в том, что на сегодня долг «Газпрома» за транзит голубого топлива через нашу территорию превышает сумму, которую по логике российского монополиста, «Газпрому» должна белорусская сторона. Так, по расчетам Газпрома мы им должны 187 млн. долл., а за транзит уже нам — российские партнеры — 217 млн. Так что вопрос, кто именно является должником – очевиден.

Сегодня же стало известно, что свою позицию в телеграммах в адрес российской стороны изложили Совет Министров Беларуси и наше Минэнерго.

Череду российских парадоксов завершает, пожалуй, главный. За счет теснейшей кооперации белорусских и российских предприятии ущерб наносится не только нашим, но и российским производствам. Парадоксально: о более чем десятке миллиона российских граждан, на них задействованных, вспоминают в Минске, а не в Москве.