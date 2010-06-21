Новые акционеры не намерены выходить из Белорусской калийной компании

Александр Лукашенко встретился с первым вице-премьером Владимиром Семашко. Одной из главных тем разговора стали перспективы развития Белорусской калийной компании.

Президенту доложено о новых планах по развитию и укреплению компании. 11 июня бывший мажоритарный акционер «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев продал свой контрольный пакет трем новым акционерам. Они подтвердили, что не намерены выходить из Белорусской калийной компании. Также было принято решение о том, что Рыболовлев сохранит пост председателя Наблюдательного совета БКК. Он также останется в бизнесе «Уралкалия».

Владимир Семашко, первый вице-премьер Правительства Беларуси:

До создания БКК мы в Беларуси зарабатывали в год 750 миллионов долларов, продавая чуть более 7 миллионов калийных удобрений в год. В 2008 мы заработали 3,4 миллиарда долларов — в разы. Это говорит об эффективности этого инструмента. Коллеги, новые акционеры БКК — со стороны «Уралкалия» — однозначно сказали и заверили, что они видят будущее своей работы только именно как акционеры белорусской калийной компании.