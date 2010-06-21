Газовый вопрос: все предприятия Беларуси работают в штатном режиме и не собираются сокращать производство

Беларусь планирует рассчитаться за газовый долг с Россией в течение двух недель. При этом белорусская сторона выдвинула сегодня и встречное требование: погасить долг за транзит газа в 217 миллионов долларов, что даже больше того, что требуют от нас россияне.

180 тысяч кубометров ежечасно, ни намёка на спад производства. Для «Гродно Азота» природный газ — сырье основное и стратегическое, из него получаются вся основная продукция предприятия. И, пожалуй, в нашей стране — это самый крупный газовый потребитель.

Анатолий Тарновецкий, заместитель генерального директора по производству ОАО «Гродно Азот»:

О этих переговорах нам известно из СМИ. Кроме всего прочего, у нас есть другие источники — это наш концерн, наше руководство постоянно на связи. Предприятие работает в плановом режиме, каких-либо разгрузок или каких-либо иных действий не предпринимается.

А это уже «Гомельстекло». Голубое топливо здесь тоже ежедневно в цене. И, к слову, до 60% произведённой продукции отправляется на родину газа — в Россию. В гомельском стекле российские и сода, и полевой шпат.

Раиса Петухова, заместитель генерального директора ОАО «Гомельстекло»:

Мы являемся и крупными поставщиками листового стекла в Россию, и, конечно, эти поставки будут снижены намного. И мы являемся потребителем сырьевого материала и других материалов из России. Их поставки также будут сокращены. Я думаю, что сегодня они не самым лучшим образом выглядят с точки зрения экономики. И это тоже ударит по экономике российских предприятий-поставщиков.

Так или иначе, на природном газе завязана большая часть белорусской промышленности. И, действительно, фактически вся она работает на российскую. Мы получаем комплектующие с предприятий, где получают зарплату до 15 миллионов россиян. Сбой в работе наших заводов выльется и на них негативом.

Вся эта ситуация с элементами шантажа напоминает ни что иное, как позицию управдома из известного фильма: «не купят — отключим газ». Картина повторяется аккурат перед важными политическими событиями, или в ответ на несогласие Беларуси пойти на уступки по принципиальным вопросам. Не сложно догадаться, что и сейчас реальная подоплёка конфликта — не в смешной сумме в 200 миллионов долларов, а в разногласиях по Таможенному союзу.

Переговорный процесс, тем временем, идет. И Беларусь планирует рассчитаться за газовый долг с Россией в течение двух недель. При этом белорусская сторона выдвигает и встречное требование: погасить долг за полгода за транзит газа в 217 миллионов долларов. Это даже больше, чем требует от нас Россия.

Кстати, заключая ещё в 2006 году контракт по поставкам газа, Беларусь и Россия исходили из понимания того, что нужно выйти на принцип равнодоходных цен к 2011 году. Это значит, что прибыль, заложенная при продаже газа Германии, Польше, Беларуси и внутри самой России, должна была быть одинаковой. Однако российская сторона заявила о продлении срока ещё на четыре года, но только для своих предприятий, тем самым, нарушив условия контракта.

Михаил Ковалёв, декан экономического факультета Белорусского государственного университета:

У Беларуси есть все шансы вести переговоры на равных. Этот и другие конфликты показывают, что в России построено настоящее капиталистическое государство, в котором власть стоит на страже интересов не российского народа, а российских капиталистов. Как пишут сегодня в Европе — в России сегодня правят газовые императоры.

У «Белтрансгаза» есть и ещё ряд козырей, как минимум, для смягчения ситуации. И это хорошо известно России. Чтобы их из нас вытянуть, говорят отдельные политологи, и был запущен весь этот надуманный конфликт, ставший репетицией перед возможным обострением ситуации к концу года. Тогда уже не будет условий лета, когда спрос на газ падает практически везде, за исключением Германии и Северной Европы.

Сергей Чалый, независимый экономист:

В этом мелком поводе, который сейчас образовался, нам не нужно применять козыри, которые у нас есть для более важного случая. Это как в картах — вам зашли шестёркой, а вы бьете козырным тузом. Это неправильно. Всю риторику, которую мы сейчас используем, стоило бы приберечь к моменту, когда закончится то временное соглашение о равнодоходных ценах. Там Россия со своей стороны много чего не выполнила.

Любопытно, что, помимо экспортных поставок газа в Европу через Беларусь, топливом снабжается и Калининградская область. Выгодно ли станет доставлять туда газ обходными путями — ответ очевиден. А ведь России предстоят две крупные политические компании.

Николай Злобин, политолог, директор российских и азиатских программ Института мировой безопасности в Вашингтоне:

Приближаются парламентские выборы, начинается избирательная компания, идут разговоры по поводу выборов президентских 2012 года. Поэтому возможны демонстративное педалирование национальных интересов, там где их может и нет, но выдача их за национальные интересы, попытка проявить себя региональным лидером, показать свою жёсткость, показать свою прагматичность — она во многом связана с тем запросом, который существует в обществе на такого рода политику.

Захар Виноградов, руководитель представительства «РИА-Новости» в Украине:

Россия, как государство, у которого есть свои геополитические и экономические интересы, она всё равно будет всех своих соседей, всех потребителей своего газа подталкивать к тому, чтобы они перешли на нормальные европейские цены. Потому что газ сегодня является одним из основных источников финансирования российского бюджета.

Сергей Мусиенко, политолог, руководитель Аналитического центра EСООM:

Игры в такие энергетические войны чреваты, в первую очередь, для Российской Федерации: от них уходят партнёры по покупке газа — это репутационная вещь. Если они такое себе позволят — они будут разбираться с Европой, а не с нами.

Беларусь, тем временем, газом запастить успела. В подземные хранилища планировалось закачать около 980 миллионов кубометров, что могло бы полностью обеспечить стабильную работу народного хозяйства страны осенью и зимой. Минэнерго вырабатывает и другие меры защиты. Работают оперативные штабы, часть системы может свободно перейти на мазут.