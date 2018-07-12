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Шесть пищевых предприятий Беларуси могут начать поставку своей продукции на рынок ЕС

12 июля 2018 16:53
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Новости Беларуси. Шесть белорусских производителей пищевой продукции подали заявки для получения права поставок в страны Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе пять молочных предприятий.

Шесть пищевых предприятий Беларуси могут начать поставку своей продукции на рынок ЕС-1

В настоящее время доля ЕС в общем объеме поставок белорусских продуктов небольшая. В 2017 году отгружено продовольствия на 140 миллионов долларов. Основными импортерами стали соседние Польша, Литва, Латвия, а также Германия.

Кстати, экспорт пищевой продукции в Германию показывает отличную динамику: в 2018 году он уже прибавил 22 %.

# Беларусь-Евросоюз # Экономика # Фотофакт

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