Шесть пищевых предприятий Беларуси могут начать поставку своей продукции на рынок ЕС

Новости Беларуси. Шесть белорусских производителей пищевой продукции подали заявки для получения права поставок в страны Евросоюза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В их числе пять молочных предприятий.

В настоящее время доля ЕС в общем объеме поставок белорусских продуктов небольшая. В 2017 году отгружено продовольствия на 140 миллионов долларов. Основными импортерами стали соседние Польша, Литва, Латвия, а также Германия.

Кстати, экспорт пищевой продукции в Германию показывает отличную динамику: в 2018 году он уже прибавил 22 %.