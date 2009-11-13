С ситуацией на «Интеграле» будут разбираться Комитет госконтроля и силовые структуры

Уже в ближайшее время президентская проверка ожидает Шкловский завод газетной бумаги и гродненский «Азот».

Президент поручил разобраться с ситуацией по срыву проекта субмикронного производства на «Интеграле». Александр Лукашенко посетил сегодня Минскую площадку этого крупного и известного еще с советских времен научно-производственного объединения. Именно здесь должны были реализовать сверхсовременный проект по выпуску микросхем. Однако сегодня Президенту не представили ни готовых изделий, ни внятного ответа на вопрос: куда же были потрачены деньги.

Это одна из самых знаменитых проходных времен Советского Союза. На работу в НПО «Интеграл» тогда приходило под 20 тысяч человек. Микроэлектронщики – специалисты высшего класса. Сегодня их осталось только 8 тысяч.

Половина из этих 8 тысяч работают в Минске, остальные – на предприятиях в Бресте, Пинске и Молодечно. Производство в столице – из разряда сверхточных и сверхчистых. Большую часть работ здесь выполняют роботы, человеческий фактор сведен к минимуму. Здесь вообще оперируют понятиями сверхминимальными: уже не микронами, а субмикронами, то есть долями от этой минимальной частицы.

А вот долги у предприятия исчисляются не минимальными, а максимальными единицами.

Сергей Ткачев, помощник Президента Республики Беларусь:

- Самое главное – это, конечно, закредитованность – она составляет уже под 200 миллиардов. Если учесть и кредиты банков – 122, и кредиты поставщиков – 66. То есть под 200 на уровне той продукции, которая уже выпущена.

В свое время это был флагман радиоэлектронной промышленности, но после развала Союза развалились и прочные кооперационные контакты. И в 2005 году НПО «Интеграл» обратилось за помощью. Проведенное тогда совещание у Президента завершилось решением: помощь выделить. Финансовые вливания осуществлялись трижды. Но на сегодняшнюю попытку руководства завода попросить денег, глава государства ответил категоричным «нет».

Александр Лукашенко:

- Я сюда не приехал деньги раздавать. Я приехал сюда спрашивать, я три раза сюда приезжал по одному и тому же вопросу. За эти деньги мы могли бы создать новое производство и трудоустроить все восемь тысяч работников.

«Субмикрон К» – сверхсовременный и сверхдорогой проект, который сегодня начали на предприятии. Толщина интегральной микросхемы будет составлять не более 0,35 микрона. Такие пластинки появятся в следующем году, хотя по проекту должны были - в нынешнем.

Владимир Семашко, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

- Вот эта пластинка, которую вы взяли, одномегабитная – здесь 7 миллионов транзисторов. Еще год назад на пластинке размещалось до миллиона, 600-700 тысяч. А сегодня –7 миллионов транзисторов.

Александр Лукашенко:

- Это ваши технологии. Вы умные люди, головатые, вы учились на это. А меня другому учили. Поэтому я денег больше вам давать не буду.

С июня нынешнего года у «Интеграла» новый директор. Виталию Солодухе пришлось отвечать за ошибки предыдущего руководства. Но и он пока не разобрался, как превратить сверхточное производство в сверхприбыльное.

Александр Лукашенко:

- Мы вам выделили деньги с тем, что вы разовьете производство, очень сложное, купите оборудование. Под это вам были выделены средства, и определены сроки. Мы пришли к финишу, и на финише оказывается, что государство должно сейчас еще за вас заплатить? Вы набрали кредитов, вы не освоили продукцию, которую должны были продать, погасить кредиты и вернуть государству ссуды. Вы это не сделали и сегодня говорите: нам нужно еще столько. Ну, и что вы от меня хотите? Я что, Дед Мороз? Пришел перед Новым годом и из мешка буду миллиарды вам раздавать?

Три инвестиционных проекта сейчас реализуются на «Интеграле»: субмикронное производство, свой энерготехнологический комплекс и строительство новой линии на заводе в Пинске. Но ни один из них пока не дает реальной прибыли на финише.

Михаил Мясникович, председатель Президиума НАН Беларуси:

- Они сделали пока только несколько образцов, не опытных, а рабочих. Но это не коммерческие образцы, не продано пока что ни одной микросхемы.

Александр Лукашенко:

- Вы сорвали сроки, это ваша проблема. Я о деньгах. У вас должны были тогда остаться деньги. Вам деньги выделили, чтобы поднять процесс. Я еще колебался долго, большие деньги были, было тысячу предложений, в том числе, по продаже «Интеграла». Приходили ко мне, большие деньги давали за этот завод. Отдайте, мы будем заниматься, мы сделаем игрушку здесь. Я его не продал, под аплодисменты Семашко, выделил вам деньги, вы мне сказали: что, вот, есть три проекта, спасибо за деньги, через определенный срок мы будем платить налоги, мы будем давать в казну. Так было? Иначе быть не могло, вы бы не получили деньги. Прошло время. Где товар?

Производство необходимо сохранить, здесь должна производиться новая продукция, предприятие должно зарабатывать деньги – таков итог посещения главой государства «Интеграла». Как это сделать – это уже решать Минпрому и Правительству. В качестве одного из вариантов спасения завода первый вице-премьер Владимир Семашко предложил акционировать его. На это Президент ответил, что ни акционировать, а тем более продавать «Интеграл» никто не будет.

Александр Лукашенко:

- Зачем мне нужно такое производство, которое денег не дает? И вы меня обещаниями кормите. Как я могу вам верить, если вы не выполнили предыдущие три обещания? Вы меня четвертый раз требуете поверить. Ну, хорошо, я вам поверю, но денег не дам. Поэтому ищите деньги там, где можете найти.

В ходе посещения «Интеграла» глава государства поручил Комитету госконтроля и силовым структурам разобраться с ситуацией на предприятии. Впрочем, эмоционально жесткие заявления Президента адресовались не только руководству этого завода, но и в целом отечественному директорату. Уже в ближайшее время подобная проверка ожидает Шкловский завод газетной бумаги и гродненский «Азот».

Александр Лукашенко:

- И этот разговор касается всех в стране. И разговор о том: пересажаем, не пересажаем - по закону будет. По закону должны сидеть – будете сидеть. Не виноваты – сидеть не будете. Вот и все. Есть закон. Потому что обнаглели – президента ведут на завод, экскурсию мне организовали. Поэтому сегодня ночью садитесь, во главе с Семашко, и думайте, что будете делать. И, не дай бог, я приеду еще на какой-то завод. Следующим будет ваш «Азот», там тоже примерно такая ситуация.