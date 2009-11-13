Итоги Белорусского инвестиционно-экономического форума

В ходе двухдневного форума Беларусь подписала ряд важных соглашений о сотрудничестве со всемирно известными компаниями.

К примеру, совместно с американцами планируется создать новое производство на Минском моторном заводе и на МАЗе. Голландские инвесторы намерены участвовать в строительстве завода по бутилированию воды в Минской области. Зарубежные инвесторы готовы также финансировать проекты в энергетической отрасли Беларуси, в том числе по использованию геотермального тепла земли.

Интерес иностранцев к республике с каждым годом все выше. Это отметил вице-премьер страны Андрей Кобяков. В ближайшее время правительством будут сделаны дополнительные шаги для улучшения бизнес-климата. Беларусь намерена войти в тридцатку стран с наилучшей деловой атмосферой.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Вчера мы подписали весомый инвестиционный договор с бельгийской компанией о создании в Республике Беларусь транспортного логистического парка. Предполагаемый объем инвестиций — порядка 290 миллионов евро. Вот наглядный пример того, как мы будем реализовывать наши географические преимущества.