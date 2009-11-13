Стивен Локк: Беларусь обладает серьёзными ресурсами

Инвестиционно-экономический форум проходил в Минске в течение двух дней.

Второй день в Национальной библиотеке царит деловая атмосфера. Здесь собрались люди, которые готовы вкладывать в Беларусь. И вопросов у них немало. Ответить на все готовы в свою очередь госчиновники — они в свободном доступе для иностранных бизнесменов. Ведь за, казалось бы, абстрактным понятием «инвестиции» стоят вполне конкретные проекты и конкретная выгода. Причем, выгода – взаимная.

От слов на инвестиционно-экономическом форуме переходят к делу. С бельгийской кампанией накануне подписан контракт. Речь о сумме в 400 миллионов долларов. Возле аэропорта на территории в 100 гектаров будет построен транспортно-логистический парк. Грузопоток увеличится в 5 раз.

Дмитрий Петрович, юридический консультант инвестиционной компании (Бельгия):

- Сейчас логистика развивается в Прибалтике и Украине. Напрашивается вывод, что Беларусь — это следующая точка соприкосновения с международной логистикой. Это будет евразийский и транссибирский коридор в сторону Китая.

Форум инвесторов хоть и проходит в Минске, но бизнесменов ждут не только в столице. По законам бизнес-привлекательности регионы с развитой инфраструктурой – в цене.

Проблемы некоторых небольших белорусских предприятий и выеденного яйца не стоят. Так решили немецкие инвесторы, когда надумали вложить 15 миллионов евро в старую гродненскую птицефабрику. Прибыли ждут уже через полгода.

Английская компания по связям с инвесторами открыла в Минске свое представительство. Готовы работать с банками и отечественными предприятиями, дабы те предстали в лучшем свете перед потенциальными зарубежными партнерами.

Стивен Локк, региональный директор глобального консалтингового агентства по связям с инвесторами (Великобритания):

- У нас уже имеется 18 представительств в странах Центральной и Восточной Европы. Беларусь является последней крупной страной на этом пространстве, в которой мы открыли офис. Мы сделали это потому, что считаем, что в настоящее время Беларусь может предложить фантастические для иностранных инвесторов условия, поскольку обладает серьёзными ресурсами в плане образованной рабочей силы.

Андрей Кобяков, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

- Что касается оценки действий нашей экономики в условиях финансово-экономического кризиса — ничего удивительного нет. Это вполне закономерно, все страны в мире, даже самые либеральные, стали скупать частные активы, национализировать.

Беларусь намерена войти в тридцатку стран с наилучшим бизнес-климатом. К этому все идет, считают в правительстве. Главное — мобилизовать силы и не сбавлять экономический темп. Поэтому и прогноз социально-экономического развития всей страны на 2010 год в правительстве назвали мобилизующим.